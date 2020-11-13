有機車行坐地起價翻倍漲 誇張行徑引眾怒：太離譜！

台灣機車行遍布，且因機車機動性強，是台灣人代步的首選，但因維修上依賴專業性，偶有不肖業者坐地起價，賺取暴利。有網友分享，因機車無法發動而送修，不料店家前後報價說法不一，更直接爆漲2倍，令她直呼「太傻眼」。

一名網友在《爆料公社》上發文分享，雖然車齡十年，沒有漏油也沒有吃機油的現象，但因機車常常發不動令原PO備受困擾，便帶去一家機車行檢查，不料卻是噩夢的開始。原來店家先前初估約5到6千元不等，但等到原PO牽車時店家卻改口討要1萬2千多元，令原PO感到十分傻眼，更令人感到氣憤的是，店家在未經同意的情況下換掉某些零件，變相的要求原PO付高昂的費用，但因為急用，原PO只好忍痛挨宰，事後將發生經過發文引起網友熱烈回應。

針對店家的流程上，也令原PO十分費解，表示即使無關乎技術層面問題，店家在「未經車主同意下擅自增減及加價更換零件」這部分讓她感受相當糟糕，店家不僅沒有事先告知，也無確立需更換的故障部分，店家以不清不白的款項要求原PO認帳，讓她相當火大，憤而求助網友解答。

內行網友紛紛留言表示，「活塞整套加工資5500！乾脆汽缸換整組就好了」、「換活塞活塞環+傳動整組換新也才7500吧」、「被黑了！火星塞加繼電器了不起2000出頭，又不是縮缸不能動」、「後半段引擎整組落下基本就是2到3千不等，但妳的價格已經可以換一整組全新汽缸及活塞了，真的被當盤子敲！」。