韭菜、大蒜為何不算素食？ 內行人揭密關鍵原因

現代人注意健康飲食，常鼓吹多吃素食，減少動物性食品攝取。印象中，各式蔬菜占素食者飲食項目大宗，有網友好奇問道，為何「有些人說大蒜、韭菜不是素的」，引發討論。

一名網友在《PTT Gossiping版》發文提問，「不知道是不是奇怪宗教給的奇怪觀念，光不殺生要吃素就夠奇怪了，有些人還說大蒜、韭菜不是素的，到底他們是怎樣的邏輯覺得大蒜、韭菜不是素的？」

網友紛紛回應，「我也不懂」、「吃素雞素魚的更奇怪」、「我有看過是太香」、「有些吃素把他們歸五辛素也不能吃」、「素食定義本來就因人因地而異，有些歐美國家素食還能吃海鮮」。也有內行人回應，「蔥、蒜、韭菜等食用後會提高性慾屬葷，其餘為素」、「原始佛教不吃蒜是味道太濃影響旁人打坐」。

根據《維基百科》資料，大蒜、韭菜和蔥、薤、興渠合稱為五葷或五辛，皆為含有大蒜素的蔥科植物，會散發極臭的辛辣氣味。佛教、道教則因食用五辛者會口氣重，惱人心緒，礙人修行，不建議食用。

另，食用含大蒜素蔬菜，在血液中會釋放一氧化氮，能令血管擴張，有改善勃起功能障礙效果，古時中醫認能治陽痿、增進性慾，但對宗教修行者而人，與基本教義背離，故禁食。