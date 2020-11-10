他辦好市多黑鑽卡爽拿2千回饋 網回推消費金額驚呼：大戶！

美式賣場好市多Costco自7月1日起推出黑鑽卡，於購物最高可享3%回饋，每年最高回饋3萬元。有網友貼出他的黑鑽卡回饋券，金額高達2058元，讓他直呼「有夠讚，今年續卡繳起來一點都不心疼」。

Costco黑鑽卡自1995年於美國推出，台灣是繼韓國、日本之後，亞洲第3個推出黑鑽卡的市場，目前韓國有30萬黑鑽卡會員、日本有15萬黑鑽卡會員，台灣將自7月1日起開放民眾於全台好市多賣場官網申辦，現有會員也可至賣場支付升等費用成為黑鑽卡會員。

好市多黑鑽卡的卡費為3,000元，同樣分為金星與商業兩種卡別，除了2%會員卡回饋，正卡與家庭卡回饋合併計算會員，若再搭配國泰世華Costco聯名卡，還可享有1%多利金回饋，等於購物最高可享3%回饋，每年最高回饋3萬元。

有網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」表示，他家每個月在好市多的消費金額都很可觀，今年申辦了黑鑽卡非常划算，額外回饋2％，他原先今年10月底到期需要續卡，想不到拿回了金額2058元的回饋券，讓他直呼「有夠讚的，今年續卡繳起來一點都不心疼！」

其他網友則表示「擁有不起真正的黑卡，另類擁有黑卡的概念」、「我家也是辦了黒卡、全家族一起用、毎個月分別消費至少3、4萬」、「買的多是真心划算」、「大戶一定要辦的啦」。

另外也有網友推算該網友的消費金額，從7月辦卡至今短短數個月竟高達10萬2900元，讓大家驚呼「真的是大戶」，有人留言「哇，有錢人」、「你肯定是大戶」、「你家的人一定很多」、「辦這卡，要有這種高消費力度，不然等於多花錢的」。