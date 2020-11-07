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驚險一幕！直擊台中大樓快倒「嚇到差點報警」背後真相曝光

聯合新聞網 / 綜合報導
網友驚見台中大樓疑似要倒塌，後來發現是太陽照射的陰影效果。 圖／爆廢1公社
網友驚見台中大樓疑似要倒塌，後來發現是太陽照射的陰影效果。 圖／爆廢1公社

大樓倒了？一名網友在台中中清路上直擊了一幕驚人畫面，在一個社區內有一棟大樓呈現要倒的樣子往前傾斜，彷彿下一秒就會「碰」一聲倒塌，讓網友嚇到「差點報警！」但是仔細看才發現原來背後真相，也引起網友熱議。

網友在臉書社團「爆廢1公社」發文表示，日前經過台中市中清路上，往前一看，沒想到看到前面有一個社區，其中有一棟大樓竟然往前傾斜，彷彿下一秒就要倒塌一樣，他趕緊PO上網「像不像要倒塌了？」結果仔細一看才發現，其實大樓並沒事，直挺挺地豎立在那，只是因為太陽照射，陰影的部份剛好打在大樓上，看起來才有大樓將倒塌的錯覺。

此文一出也引起網友熱議「拍攝者不救」、「救郎喔...」、「我第一眼真的以為大樓倒了，點進去放大看以後，才發現⋯哦～～～」、「我以為他真的倒了」、「嗯差點報警」、「眼見不一定為實」。不過也有在地人說「正港台中人路過~這是陰影啦！」、「拍攝角度拉，中清路跟英才路」、「我天天騎在這條路上，從沒這樣認真看過」、「原來不是只有我看到」。

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