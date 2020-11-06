掛號下午診！半夜12點還未見醫生 她感嘆：真的辛苦了

醫院掛號看診經常人滿為患，熱門醫師更是一號難求，日前一名女網友透露，第一次到大醫院看診，原本網路掛號到下午診，可到了半夜12點都還沒輪到她，而且現場看診人數不減，讓她不禁感嘆「醫生護士真的辛苦了」。

原PO在臉書社團「爆怨2公社」發文表示，網路掛號看婦產科抽到下午診190號，於是下午2點先掛初診，等到4點50分才被安排做超音波，檢查結束已經快要6點，這時護士提醒可以先去吃飯、逛街，利用手機APP查看診號，時間到再過來就好。

因此，原PO決定回家吃飯順便洗澡，後來還看了連續劇才緩慢出門，抵達醫院已經半夜12點，沒想到仍有許多人坐在椅子上等待，原PO表示「我坐到屁股都痛了，醫生護士你們都不累嗎？有人看診看到這麼晚的嗎？等到我看可能要凌晨1點多，醫生護士真的辛苦了！」

貼文一出，網友留言回應，「我很多次去看神經內科或婦產科，都到晚上11、12點才輪到我看」、「之前在某間醫院產檢也等到12點多」、「妳掛到名醫，這位醫生看到半夜是常態」、「之前在台中榮總掛下午的門診，結果半夜兩點多才看到」、「我以前產檢也是，等到半夜12點多跟著醫生、護理師一起下班」、「好辛苦的職業，所以一定要善待醫護人員」、「大醫院都這樣，加上妳掛到名醫，等待時間一定長」。