生日蛋糕「慘變土石流」她傻眼 網曝真相狂讚：店家下重本

吃蛋糕和吹蠟燭已成為現在過生日的標配，然而一名女網友表示，日前買了蛋糕準備回家幫兒子慶生，怎料打開後發現奶油像「土石流」般滑落，讓她看了好傻眼，照片在網上曝光，沒想到眾人反而大讚，店家使用動物性奶油，才會發生這種情況。

原PO在臉書社團「爆怨2公社」貼出照片寫道「昨晚買的蛋糕一打開我整個超傻眼，重點它不是冰淇淋蛋糕」，只見奶油整個大走山，上面的水果也位移跑掉，所幸融化的範圍不大，能用完整的另一面幫孩子慶生。

原PO提到，拿到蛋糕到回家只花了10分鐘左右，而且也有把蛋糕拿去冰箱冷藏，「加上蛋糕不是變形，而是整個滑掉，一看就知道是融化，且奶油吃起來就是水水的」，讓她失望地說「可能不會再去這間店買」。

貼文一出，網友紛紛指出，代表店家使用動物性鮮奶油，吃起來健康成本也較高，「奶油是用動物性奶油製作，是比較健康的奶油，一般不融化撐很久的，多半是化學植物性奶油，不建議食用」、「雖然不好看，但這種奶油真的比較好，店家成本壓蠻重的」、「奶油品質好才會發生此狀況」、「這家蛋糕店很好，會溶化的奶油可以當永久顧客」、「動物性鮮奶油真的融很快，如果店家剛做好，冰不夠透，5分鐘就掰了」。

此外，也有人表示，「應該還沒定型就取貨了」、「奶油打的不夠發，太水了」、「店家新鮮做好後，沒有冰夠一段時間，導致蛋糕遇到室溫，馬上就開始融化」。