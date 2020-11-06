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文青茶名太矯情？白玉歐蕾、雪花冷露看攏無...網：點飲料先解謎

聯合新聞網 / 綜合報導
文青風正夯，很多飲料店也都寫起詩意文案，將飲品紛紛冠上唯美如詩的名字，彷彿這樣才夠時尚。圖為珍珠奶茶示意圖，非新聞報導店家。報系資料照
文青風正夯，很多飲料店也都寫起詩意文案，將飲品紛紛冠上唯美如詩的名字，彷彿這樣才夠時尚。圖為珍珠奶茶示意圖，非新聞報導店家。報系資料照

文青風正夯，很多飲料店也都寫起詩意文案，將飲品紛紛冠上唯美如詩的名字，彷彿這樣才夠時尚。有位網友在PTT女孩板分享經驗，她到飲料店點珍珠奶茶和冬瓜茶，店員回報她「白玉歐蕾」、「雪花冷露」，讓她聽得一頭霧水，忍不住大喊「這年頭飲料的名字也太矯情了吧？」

原PO說，回娘家順路買手搖飲，她點了四杯珍奶，然後問有冬瓜茶嗎？店員指著menu問：「是要點白玉歐蕾嗎」，只見上面寫著「白玉歐蕾─珍奶不解釋、雪花冷露─手工冬瓜獨奏」。她最後點了4杯「白玉歐蕾」、2杯「雪花冷露」，好奇發文問網友，「是媽媽我太久沒喝手搖飲嗎？這年頭飲料的名字也太矯情了吧？」

PO文一出，網友回響熱烈，有人喜歡簡單直白派「同感...習慣了吳家紅茶冰的直白啊」、「這種的就會不想買，什麼雲霧雲露的，結果是綠茶冬瓜茶」、「中文飲料名看不出是什麼，看英文才知道，買個飲料還要解謎跟考英文閱讀」、「黃玉歐蕾就是布丁奶茶」。

大部分網友則說，這種取名風格是一種噱頭「可能換個名字感覺比較高級吧」、「拍照打卡#雪花冷露 看起來比較潮」、「最討厭這種矯情名稱了，根本挑戰顧客恥度，之前看過取名甘檸涼」、「名字越文青，價錢也越高」，還有網友替店員痛苦「員工應該也很困擾吧 整天跟客人解釋就飽了」

珍珠奶茶 文青

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飲料店也吹起文青風、網美風，很多飲品都要冠上唯美詩意的名字，彷彿這樣才夠時尚。有位網友在PTT女孩板分享經驗，她到飲料店點珍珠奶茶和冬瓜茶，店員回報她「白玉歐蕾」、「雪花冷露」，讓她聽得一頭霧水，忍不住大喊「這年頭飲料的名字也太矯情了吧」。

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