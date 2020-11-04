衣著破舊阿伯數零錢付餐費…他掏百元想支援 下一秒全場跪了

助人為快樂之本！一位網友用餐時，見到一位身穿破舊外套的伯伯，結帳時從口袋掏出一把零錢，慌張地數了結帳，網友頓時同情心起，拿出100元想幫老伯伯付餐費，下一秒老伯伯一個動作，卻讓全場驚呆了。

一位網友在《爆廢1公社》發文表示，用餐時隔壁桌來了一位衣著破舊的老伯伯，點餐時菜單看了很久很久，才從口袋掏出一把零錢，1元、5元、10元…慌張地一個個數給店員結帳，原PO和相隔兩桌的一位先生看到這種景況，兩人都想掏錢幫老伯伯付餐費。

當兩人正要行動時，只見老伯伯從另一個口袋掏出「一把千元錢」，目測約有6-7萬元，問店員「弟弟，這樣你好找嗎？」當下，原PO和鄰桌的客人互看對方一眼，「同時露出尷尬的微笑」，默默把手中捏著的百元鈔收起來。

貼文引來許多網友回應，「人不可貌相」、「正土豪」、「都是現金流的」、「現在有錢人都超低調」、「阿伯很成功」、「有錢人一般習慣是領一本當零用，10萬」；笑稱身穿舊衣的阿伯是「收租收到一半巴豆妖的北北啦」，認為原PO「應該立馬叫乾爹才對」。網友玩笑歸玩笑，仍讚許原PO的善心，「不管結果是如何，謝謝你們的善心讓這個社會更好」。