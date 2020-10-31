日本調降台疫情警示等級！傳年底解禁？ 留日學生「7字」曝在地實況

今年受到新冠肺炎(COVID-19)疫情影響，大家的出國計畫都被打亂，有一名留日學生表示朋友說台灣新聞說日本年底有可能解禁，建議去嗎？但他深思後給的答案則是「還是不要來，真的！」並表示「日本的疫情從來沒有減緩過」。

一名留日網友在臉書「爆廢1公社」發文說，幾週前有朋友問說，台灣新聞說日本有可能解禁，於是想問建議去嗎？留日網友深思一番表示，不知道台灣新聞是怎麼報的，但是如果要給一個答案的話，想說「還是不要來，真的！」。

他表示日本疫情從來沒有減緩過，而且也突破了確診10萬例，連自己住最安全的東北地區，近期病例也突然變多，東森地區短短兩週破200例，真的一點都不安全，他勸在台灣的大家「還是等疫情完全結束後再來吧」。

網友看到也表示「感謝告知，祝平安。唉……錢都存好準備要去玩了說，結果碰到疫情」、「真正能對抗病毒的疫苗沒有上市我都不敢出國，現階段還是台灣比較安全」、「甘溫喔！2.3年內是不可能去日本的。」也有人認為「解禁是因為政治跟經濟壓力，不是因為已經安全了啊啊啊啊啊啊～」。