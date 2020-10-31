聽新聞
test
0:00 / 0:00
日本調降台疫情警示等級！傳年底解禁？ 留日學生「7字」曝在地實況
今年受到新冠肺炎(COVID-19)疫情影響，大家的出國計畫都被打亂，有一名留日學生表示朋友說台灣新聞說日本年底有可能解禁，建議去嗎？但他深思後給的答案則是「還是不要來，真的！」並表示「日本的疫情從來沒有減緩過」。
一名留日網友在臉書「爆廢1公社」發文說，幾週前有朋友問說，台灣新聞說日本有可能解禁，於是想問建議去嗎？留日網友深思一番表示，不知道台灣新聞是怎麼報的，但是如果要給一個答案的話，想說「還是不要來，真的！」。
他表示日本疫情從來沒有減緩過，而且也突破了確診10萬例，連自己住最安全的東北地區，近期病例也突然變多，東森地區短短兩週破200例，真的一點都不安全，他勸在台灣的大家「還是等疫情完全結束後再來吧」。
網友看到也表示「感謝告知，祝平安。唉……錢都存好準備要去玩了說，結果碰到疫情」、「真正能對抗病毒的疫苗沒有上市我都不敢出國，現階段還是台灣比較安全」、「甘溫喔！2.3年內是不可能去日本的。」也有人認為「解禁是因為政治跟經濟壓力，不是因為已經安全了啊啊啊啊啊啊～」。
外交部也在昨天表示，日本政府宣布對我國疫情警示等級由3級調降為2級，往後國人赴日本無須提交PCR陰性證明，入境後也不必接受採檢，但目前日本政府仍未開放一般觀光，欲赴日本的民眾須事先向交流協會台北或高雄事務所申請簽證，並於入境後居家檢疫14天，避免非必要外出。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言