台人超愛「開左轉道卻直行」？ 網無奈：走到底才知變左轉道

不少民眾都會開車上下班，如遇到不熟悉的路段時，經常會不小心違反交通規則，但也有些用路人是因貪圖一時方便而刻意違規。就有網友點出台灣人常犯的「利用左轉道直行」現象，明明違規卻又有一堆人明知故犯，讓原PO氣得直呼根本是台灣交通設計出問題。

一名網友在PTT八卦板以「利用左轉道直行是台灣特有的文化嗎？」為題發文，他表示不少用路人喜歡使用左轉道直行，總是不遵守規矩，影響其他人，奇怪的是警察就算見狀似乎也不會取締。

不過，他也點出台灣的道路設計似乎出問題，如部分路段的直行車需要稍微右轉才能順著車道前進，所以遇到外線道駕駛直行的話，就只能被迫跨左轉和直行道行駛，這些路段容易讓人混淆的交通設計讓他相當不解。

許多網友聽完原PO的分析後，也紛紛留言抱怨「有時路況不熟，開到底才知是左轉道」、「很多時候是線亂畫，近路口最後一個箭頭才變雙白左轉」、「有時候直行標誌的路，沿著走這走著就變成左轉道了」、「路線設計爛大概佔了70%」、「當地政府畫的路線絕對是造成誤會的原因」、「詭異的是各縣市的標線設計和道路設計都有點不同」。

但也有網友認為「其實很多都故意的，就要搶第一台直行而已」、「不熟的根本沒幾個，幾乎都是不想排隊的」、「多數都是故意在左轉道直行的，因為比較不用排隊…」、「多半不想排隊想插隊啦」。