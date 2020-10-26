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廚房調味盒驚見黑色物件 妻怒嘆：這種邏輯我不行！

聯合新聞網 / 綜合報導
丈夫將螺絲放置在調味盒中讓女網友直呼傻眼。圖擷自PTT
丈夫將螺絲放置在調味盒中讓女網友直呼傻眼。圖擷自PTT

常有人說夫妻互補，性格相異才是最好的結合，但相處的價值及邏輯反應卻很重要。一名女網友抱怨居然在調味盒發現螺絲，對罪魁禍首的老公又氣又好笑，直呼「實在不懂我老公的邏輯」！

一名女網友於《爆怨公社發文表示，有次當她打開調味料盒子要放鹽巴進去時，赫然發現六、七根螺絲安然的躺在該放鹽巴的位置上，令原PO氣極，原來平常丈夫便會將沒用過的垃圾袋放餐具櫃、或是亂放其他生活用品，被質問後卻總是以沒用過所以沒關係來呼攏，而丈夫的這種奇葩邏輯也令她不禁怒嗆「那我炒菜鍋、湯鍋洗好放他內褲櫃行不行？」，文章發布後引起網友熱烈回應。

網友們詼諧表示，「專門炒一道美味的螺絲菜給他吃」、「照妳老公的邏輯， 完全可以放鍋具到內褲櫃，好好溝通一下」、「就用螺絲炒飯給他吃啊」、「原來老公是吃螺絲長大的」、「生活收納王」。

原PO也在留言處搞笑回覆，「我怕我放在內衣褲櫃後，我不敢用那鍋具煮了」、「鍋會壞，我已經想好煮螺絲排骨湯了，高鐵高鈣，補血補骨！」。

爆怨公社

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