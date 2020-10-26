住飯店連衛生紙都帶走！網嗆「反正會丟掉」 房務解答曝做法

住飯店時備品能不能拿回家，是不少人好奇的問題。有網友曾表示，男友非常節儉，連沒用完的衛生紙也會整盒拿走。對此，有人認為，消耗品屬於客人的可以帶走，且不拿走也會被丟掉。有網友認為，連盒裝衛生紙都拿走太誇張了，但飯店房務人員解釋，會將衛生紙補滿，不會將沒用完的丟掉。

有網友曾在PTT發文表示，她的男友非常節儉，某幾次與她入住五星級飯店，他把所有的備品如沐浴乳、梳子、牙刷等都拿走，最誇張的是，他竟將沒用完的衛生紙整盒拿走，甚至主張「花錢就要花的實在，可以拿的要一併拿走」，久了害她也被影響，有類似行為而被朋友恥笑。

另外有網友近日在PTT回覆該篇貼文，他表示，既然自己是客人也選擇入住了，那麼消耗品如牙刷牙膏、捲筒衛生紙、浴帽、梳子等，就等於屬於客人的，又為什麼不能拿走呢？

對此，多數網友無法理解，留言「要不要自來水抱個兩桶走？」、「衛生紙不能接受，其他OK」、「消耗品我會拿除了衛生紙，有時親戚來玩過夜，就可以拿這個給他用」、「衛生紙也拿有點超過」、「我都是好用才會拿走」、「只會拿刮鬍刀跟礦泉水或茶包」、「第一次聽到有人會拿走那些小東西，超丟臉的」。

不過也有網友表示認同，留言「那些東西是包括在房費的，帶走有什麼問題嗎？」、「拿走啊，我也不希望我用的消耗品是上個客人剩的」、「跟窮沒關係吧！同事有人月薪20、30萬還是會全部拿走啊」、「不拿走才是浪費」。

有曾任飯店房務人員的網友解釋，「衛生紙並不會丟掉，剩很多就續用，剩一點就員工用，備品不拿就是留給下一組客人」、「沒拆封的備品會沿用，衛生紙沒用完的也會，除非剩太小捲才會收走因為放了不好看」。

也有房務人員遇過客人全拿，他表示「衛生紙會沿用，剩太少才會收掉、員工用。我遇過客人全拿的，包括抽取式是會拆封、放在飯店內的盒子，客人一樣把裡面都拿走，我非常開心，因為不用記要拿什麼東西」。