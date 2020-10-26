店員弄丟排隊單反嗆客「別吃」！網一秒火大：當面客訴他

服務業要面對客人相當辛苦，不過少數服務業的態度相當跋扈，對於花錢的消費者而言十分不合理。有網友表示，日前到知名連鎖牛排店用餐，先向櫃檯登記排隊後便去停車，想不到停好車後，他們的號碼卻被延後一號，詢問下才知道是店員搞丟號碼單，店員甚至嗆他「不吃可以不要吃」，讓他傻言直呼「單子不見不是客人的錯吧？」

有網友在臉書社團「爆怨2公社」發文表示，25日晚上到連鎖牛排店準備用餐，因為現場沒有停車位，他們一行人先向櫃檯登記排隊，櫃檯人員告知他們是4號。

該網友說，過了5分鐘他們將車子停妥後，向櫃檯告知，想不到店員卻告訴他們變5號，他傻眼詢問「剛剛不是說4號，為什麼現在變5號？」結果店員竟說「因為我把單子弄不見了」。

該網友表示「那我們是下一組嗎？」店員則說「對，你們是下一組」，他又詢問「那單子怎麼不能重新寫一張4號？」，店員聽完竟嗆「不吃可以不要吃」。他傻眼表示「單子用不見不是我們的錯吧？」他也解釋，會詢問是因為停車時有另一組客人也在排隊，且他們排到4號後就到門口等待，擔心店員搞錯，才會詢問。

其他網友紛紛傻眼留言「那種態度我就直接噴了，爛態度」、「這種態度我會轉頭就走，但會先噴他一頓，號碼弄丟是客戶的問題？」、「這店員當店是他自己開的？」、「我會當著這位店員面前撥打客服專線」、「因為他的過失讓妳們多排一位，最後還嗆妳，這個服務生是人才」、「這樣回答誰聽了會高興，缺乏員工教育訓練吧」。