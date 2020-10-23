拖鞋男逛車展遭打發 上網討拍反被酸：沒人想聞你指縫味

穿拖鞋出門給人觀感不好？一名網友分享日前跟朋友穿拖鞋去車展，卻被對方業務打發的經歷。網友也形成兩派看法，有人認為穿拖鞋外出，給人觀感的確不佳；也有人認為，外出穿拖鞋舒適輕便，如果要講禮貌，以後乾脆全身包起來。

一名網友昨（22日）在PTT發文，指出自己上周約好跟朋友去看車展，因為展間就在家附近，所以兩人衣服隨便穿，配上拖鞋就出門，到展場後見滿滿人潮，業務非常忙碌，好不容易看到一名女業務忙完，原PO朋友立刻抓緊機會上前詢問車子的事，並向對方要一張名片。

據原PO所述，這名女業務看了一下他的朋友，便回答「名片用完了」，接著就去忙，留下尷尬的兩人，「當然我朋友不可能馬上跟其它業務說要訂車這樣霸氣，只好拿著DM默默回家了…」

貼文一出，引發不小討論，有另名網友看到之後發表對此文看法，他表示去任何地方公共場合，尤其是室內，穿拖鞋都是不妥當的，包括搭公車、坐捷運、咖啡店、餐廳、賣場、百貨公司等地方，「沒有人想聞到你指縫的味道」。

他並指，如果是在夜市那種環境較髒亂、各種味道混雜的地方穿拖鞋就算了，但看到很多人說，「我去看車穿拖鞋、逛百貨公司穿拖鞋，也不會怎麼樣阿？」就讓他覺得，雖然不會怎麼樣，但在旁人看來沒水準，跟有沒有錢買車無關。

對此，底下留言也紛紛回應，「那手指也有縫，要不要帶手套才能出門」、「穿拖鞋依照世俗常識當然是不妥當，但這其實是偏了」、「要體諒別人就是不管怎樣都要全部包好」、「發廢文表達自以為是的論點也是沒水準的表現而已」、「這跟水準也有關？」；但也有人認為，「所謂不以貌取人，不用偏見判斷他人，根本是不可能」、「寫得很好」。