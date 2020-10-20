女童領超商愛心餐猶豫不決 他偷塞錢給店員：以後不夠call我來補

社會上仍有溫情！一名家庭經濟弱勢小妹妹到超商兌換愛心餐，原本拿的是自己喜歡吃的便當，後來可能發現不小心拿到金額比較貴的，於是又默默放回架上，改拿了比較便宜的水餃，結果旁邊一位陌生人的善心舉動讓許多網友得知後都很感動。

這名男網友在臉書社團爆怨公社發文，他表示自己當時正在超商內買東西，看見那位小妹妹跟店員講了幾句話，後來填了一張表格，他詢問了店員才知道是愛心餐點。

小妹妹起初站在食物架前猶豫不決，不曉得該選什麼餐點，拿了便當又換成水餃，店員幫她加熱的時候還問她這樣吃得飽嗎？小妹妹說可以，接著就乖巧地拿著水餃到用餐區吃。

男網友在旁邊看見了這一幕，忽然覺得心裡頭有點鼻酸難過，他心裡想，如果是自己那個小一的兒子，一定會說吃不飽，而且「塞牙縫都不夠。」男網友後來拿了一個便當和牛奶，另外請店員加熱給小妹妹，並替他轉告要吃飽隔天上課才有精神。

甚至，男網友還把買完東西，用一千元找零後剩下的九百多元，拿給這位自己已經熟識很久的超商店員，並請店員留意，以後小妹妹來吃愛心餐點，記得都讓她吃飽一點，「不夠錢再打電話給我，我再來補錢。」

這名男網友也坦言，其實自己前陣子才被公司資遣，最近才開始改開計程車，「我雖然不是有錢人，但至少能盡我一點心力，讓一個孩子吃飽一點。」然而他把在超商遇到的事情跟太太講，她卻不相信，覺得先生是為了拿零用錢而騙她。

無論如何，有不少網友們看了這篇貼文仍留言表示，「謝謝你，好人有好報，相信你的心是溫暖的，知道自己在做好事，做對的事」，也有人說，「你太太會去超商確認你的善行，晚餐桌上會有你愛吃的菜囉」、「就算你太太沒有多給你零用錢，但你真的暖了無數人的心。」

還有人想到幾日前，彰化有一位大哥哥幫一對小兄妹付兩碗80元鴨肉飯的善行，「謝謝你們的愛心付出，也謝謝你們讓我們更有勇氣面對未來。」另外，其他網友也指出，現在一些超商有跟縣市的社會局合作供應愛心餐，幫助清寒困難的小朋友，有需要的孩子可以多使用，別餓著了。