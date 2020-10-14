奧客手摸超商地瓜稱「確認溫度」店員全廢棄 網讚：謝謝妳保護地瓜

很多人愛吃地瓜，不但美味，營養價值又高，富含膳食纖維以及多種礦物質、維生素；小小一顆超商也買得到，可增加飽足感，食用血糖上升也較緩慢，很多人會用它取代正餐的澱粉，一位超商女店員在爆怨公社PO文，說她遇到奧客買地瓜不用夾子，「徒手」摸來摸去，勸導不聽只好全部下架廢棄，嚇壞很多喜歡連皮吃地瓜的客人。

原PO是超商店員，某天看見客人伸手握住2顆地瓜，原PO提醒他「下面有袋子可以裝」，對方一邊說好，卻又一邊出手繼續摸，店員出言相勸，「旁邊有夾子！你這樣摸過，我們就不能賣其他客人了！」客人竟微微一笑，「哦，因為這樣我才能確認它的溫度」，客人最後買了2顆地瓜離開，只留下傻眼的店員。基於衛生跟疫情因素，原PO默默廢棄「被手摸過的地瓜們」，她氣到想嗆對方，「確認溫度？！信不信我把你塞進烤箱裡面確認烤箱裡的溫度」。

PO文一出，奧客引發眾怒。「叫他全部買單，噁心」、「推塞進烤箱，求直播」、「掛牌，摸了視同購買」、「X...我都連皮吃耶」、「跟他說確認溫度請您摸烤石，不要摸蕃薯」、「你確認完它的溫度，我就確認完你的智商，成反比」。網友大讚原PO，「還好有你這麼認真負責的店員把關」、「他可能常去，務必要保護地瓜啊」、「地瓜使者」、「謝謝妳這麼盡責，他不知道手摸過什麼」、「好爛的顧客！好棒的店員」。