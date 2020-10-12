gogoro二輪變四輪？ 他路上看見這台車傻眼：特斯拉？

眾所周知，特斯拉是電動汽車，gogoro則為電動機車，然而最近卻有網友在路上驚見「gogoro電動汽車」，該名網友在臉書社團爆廢公社上po出一張照片，一輛白色自小客車長得很像特斯拉，但後方車牌竟然有著gogoro的標誌。

Po文的網友還寫道「這台是Tesla（特斯拉）？」事實上，如果真的是特斯拉電動車，應該會有一個T型標誌，這個logo是特斯拉英文名稱開頭字母T變形而來，因此T型車標也已經廣為人知。

此照片一出隨即引發不少網友們議論，好奇這台究竟是什麼車？有人笑說「這台gogoro比較貴哦」、「這台gogoro要綁約嗎？感覺換一次電池不便宜」、「請問還有現貨嗎？」、「開去加油站加98才厲害」，甚至有網友表示曾經在南投有看過這台。

也有人質疑說會不會這台其實是gogoro的公司車？還有人指出，車主應該是拆車標、改車標，「要吃紅單，罰錢哦」、「爆改的gogoro」，另外，有網友認為該款車可能是把改裝的gogoro電池模組放在後行李箱備用，等特斯拉電池用完時，再拉出充電線給車充電，用完再去充電站換電。

根據《道路交通管理處罰條例》第16條規定指出，未依規定於車身標明指定標識，汽車所有人可能遭處新台幣900元以上1800元以下罰鍰。