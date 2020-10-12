快訊

國安基金達成護盤任務 決定退場

聽新聞
test
0:00 / 0:00

gogoro二輪變四輪？ 他路上看見這台車傻眼：特斯拉？

聯合新聞網 / 綜合報導
網友在路上看見四輪gogoro，拍下來po網問大家，這到底是什麼車？圖擷自爆廢公社。
網友在路上看見四輪gogoro，拍下來po網問大家，這到底是什麼車？圖擷自爆廢公社。

眾所周知，特斯拉是電動汽車，gogoro則為電動機車，然而最近卻有網友在路上驚見「gogoro電動汽車」，該名網友在臉書社團爆廢公社上po出一張照片，一輛白色自小客車長得很像特斯拉，但後方車牌竟然有著gogoro的標誌。

Po文的網友還寫道「這台是Tesla（特斯拉）？」事實上，如果真的是特斯拉電動車，應該會有一個T型標誌，這個logo是特斯拉英文名稱開頭字母T變形而來，因此T型車標也已經廣為人知。

此照片一出隨即引發不少網友們議論，好奇這台究竟是什麼車？有人笑說「這台gogoro比較貴哦」、「這台gogoro要綁約嗎？感覺換一次電池不便宜」、「請問還有現貨嗎？」、「開去加油站加98才厲害」，甚至有網友表示曾經在南投有看過這台。

也有人質疑說會不會這台其實是gogoro的公司車？還有人指出，車主應該是拆車標、改車標，「要吃紅單，罰錢哦」、「爆改的gogoro」，另外，有網友認為該款車可能是把改裝的gogoro電池模組放在後行李箱備用，等特斯拉電池用完時，再拉出充電線給車充電，用完再去充電站換電。

根據《道路交通管理處罰條例》第16條規定指出，未依規定於車身標明指定標識，汽車所有人可能遭處新台幣900元以上1800元以下罰鍰。

特斯拉 Gogoro

延伸閱讀

影／Tesla Model S裝3個馬達 竟然只比McLaren Senna慢2秒！

未來婆家想送她Gogoro並負擔費用 網友勸拒絕：免費的最貴

特斯拉：10月15日起收取超級充電站使用費

特斯拉德州新廠申請生產電池 拚供應鏈整合

相關新聞

他列點喊「七年級根本生來受罪」 網崩潰：還要被說草莓族

近年物價飛漲、房價上升，薪水卻凍漲，過去在台灣「肯努力就能賺大錢」的前景已不復存在，有身為七年級生的網友無奈表示，「七年級生是不是得罪上帝，根本是生來受罪，還要被冠上草莓族的名號」，其他網友也相當有共鳴，直呼「還要被老人說草莓族真的很倒楣」。

gogoro二輪變四輪？ 他路上看見這台車傻眼：特斯拉？

眾所周知，特斯拉是電動汽車，gogoro則為電動機車，然而最近卻有網友在路上驚見「gogoro電動汽車」，該名網友在臉書社團爆廢公社上po出一張照片，一輛白色自小客車長得很像特斯拉，但後方車牌竟然有著gogoro的標誌。

同樣領300萬台美生活哪個好？他揭一關鍵：回台灣吧！

美國日前頒布H1B新制，雇主不必再為每一名外國勞工各自申請H-1B簽證，而是只要遞交關於公司和勞工基本資料的申請檔即可，如果申請量太多，將由抽籤決定，只有中簽者才能遞交申請。網友發問，「在美國領10萬美金跟在台北領300萬台幣哪個好？」其他網友則突破盲點表示，「在台北領300萬比較好，美國10萬美金是最低起薪」。

他床墊出現「毛黑蟲」問是啥？網狂歪樓：是龍貓的灰塵精靈

床鋪、棉被常會隱藏許多小蟲，也會積生塵瞞，有網友在床墊、被套中發現毛茸茸的小黑蟲，網友歪樓直呼，好像動畫龍貓裡的「灰塵精靈」，還有人說「再等一下說不定龍貓就出現了」。有網友解答這是「鰹節蟲的幼蟲」。

宜蘭望龍埤湖畔驚見遊客釣鯉魚 眾人怒批：教育真失敗

不是有魚的地方就能釣魚！位於宜蘭員山的望龍埤湖景迷人，是許多人喜愛的休閒景點，湖畔也販售飼料，供遊客餵食湖裡的鯉魚。然而連假期間卻出現令人驚訝的情景...

日本人真的靠走路就變瘦？網曝「真實主因」：台灣人難辦到

許多人對日本人的印象是體型瘦小，事實上日本也是全世界肥胖率最低的國家之一，不過不愛運動的日本人，究竟是怎麼維持苗條身材？就有網友好奇發問「日本人真的靠走路就變瘦？」引來大批網友熱烈討論。

吃到飽火鍋會「偷換爛肉」？ 釣出工讀生曝內幕

隨著天氣轉涼，吃火鍋的人漸多，「吃到飽」火鍋店的內幕又被網友挖出來討論，有網友好奇「店家是否會在點幾輪後將肉換成次品呢？」此文也釣到曾經的火鍋店工讀生跳出來表示「不會」。

他揭北漂「每月伙食費」 金額曝光網驚：是在炫耀？

台北居大不易，許多北漂族離鄉背井到外地工作，對於生活開銷總會斤斤計算，近日就有一名網友PO文表示，自己在台北每個月的伙食費大約是1萬元，因此好奇詢問「一個月吃1萬塊會太多嗎？」掀起網友熱議。

她問為何機車行的價格都不透明？ 業者留言：要先做功課

不少台灣人都喜歡用機車代步，甚至讓台灣有了「機車王國」的稱號，然而機車平時也需要保養，才能延長使用壽命，不過卻有一名女網友在PTT貼文提到，她發現多數機車行都沒有清楚標示價格，甚至在維修時老闆也不會主動說明機油的品牌，於是她就好奇詢問廣大網友「機車行的價目都不透明嗎？」

台灣煙火為何沒辦法像日本那麼漂亮？內行揭「關鍵真相」

2020國慶煙火昨（10日）晚在台南安平漁光島登場，湧入超過50萬人潮，將周邊交通擠得水洩不通，不過就有網友看完國慶煙火後，不禁好奇問道「為什麼台灣的煙火沒辦法像日本那麼漂亮？」引發網友熱烈討論。

小三題目「親戚生寶寶」怎麼做？ 爸苦惱：有標準答案嗎？

現在的小朋友人生好難，才小學三年級就要開始面對人情世故，一名網友表示，小孩的考卷上出現一個難題...

自助餐比吃到飽還貴？他夾2便當盒被收580元超傻眼

不少自助餐不用秤重，全憑老闆心情結算，一不小心就會踩雷。一名網友在淡水夾自助餐，才拿了兩主菜和五配菜就被收了近600元，他直呼再也不去了。

熱門新聞

吃到飽火鍋會「偷換爛肉」？ 釣出工讀生曝內幕

台灣煙火為何沒辦法像日本那麼漂亮？內行揭「關鍵真相」

日本人真的靠走路就變瘦？網曝「真實主因」：台灣人難辦到

他揭北漂「每月伙食費」 金額曝光網驚：是在炫耀？

披薩加熱只要30秒 人夫的「加熱神器」讓網友崩潰：髒死了

壽喜燒的主體是啥？ 老饕一致推「2靈魂調料」：牛肉才第3

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。