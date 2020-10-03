中秋烤肉缺工具 他加工製作特製烤架：面積大又防風

中秋節除了吃月餅外，許多家庭都會一起烤肉賞月。有網友近期發文，分享她回外公家烤肉的經歷。原PO外公外婆家在山上，取得烤肉材料不容易，因此原PO舅舅都會特製烤肉架，去年用輪框，今年則是將推車加工改造，加工後的烤肉架變得又大又防風。網友也紛紛稱讚原PO舅舅的創意。

原PO舅舅用推車改造成烤肉架，烤網和放炭火的空間都變大了。圖擷自 Dcard

原PO在「Dcard」發文，她說「外公外婆家在山上，所以有時資源取得不易，每年中秋都會有各種烤肉架，去年用輪胎框，今年舅舅用推車，還自己加工弄了四隻鋼筋做支撐」，只見原PO舅舅用推車改造的烤肉架，下方可容納較多的木炭，烤網的面積也較大，看起來十分耐用。原PO表示，「不得不說效果真得很好，不但防風而且烤肉面積又好廣呢，舅舅真得是太有才」。

對此，網友紛紛留言，「我也有用過輪框，不知道哪來的」、「輪勾車底部沒有打洞這樣炭不通風不太ok」、「太扯了吧，其實可以拿磚塊或石頭啊」、「笑死，還省了一直加木炭的時間」、「我家之前都用磚頭搭一搭欸」。