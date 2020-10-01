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南霸天茶の魔手北漂慘兮兮 網分析原因：失敗應該的
手搖飲料連鎖店「茶の魔手」從台南發跡，全台共有570間店，其中光是台南就有280間，但近日傳出雙北唯一一間在板橋的分店將暫時歇業。為何號稱「南霸天」的茶の魔手北漂卻碰壁，有網友在PTT指出，原因可能是裝潢和口味不合北部人喜好。
大台北唯一一間茶の魔手分店傳出收攤消息後，許多網友哀嘆「以後沒有山楂烏龍了」、「沒喝到，竟然就歇業了」。根據「華視新聞」報導，茶の魔手台南總公司推廣部經理表示，板橋分店老闆因為家庭因素暫時歇業、以後會再營業；此外茶の魔手推廣部經理表示，目前規劃宜蘭也要展店，未來若有機會，不排除再往中、北部擴店。
茶の魔手在雙北唯一分店暫時歇業消息傳出後，有網友在PTT「八卦板」發問，他納悶一些在台中發跡的手搖飲料店也成功遍布全台，為何稱霸南台灣的茶の魔手無法在雙北立足？
貼文曝光後吸引許多網友回覆，「台北的話，主視覺很醜比飲料本身難喝問題更大一點」、「不改掉南部人的甜度，北飄失敗應該的」、「認真說，招牌跟裝潢太low」、「實在是太甜了，我北部人去南部唸書時都不愛喝」，甚至有在地人表示「有夠甜，連身為台南人也覺得甜」；但也有人持不同看法，「點無糖的明明就還行」、「「山楂烏龍無糖很好喝啊」、不賺錢怎麼可能開那麼多，而且茶魔半夜還會開，大勝其他家」。
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