南霸天茶の魔手北漂慘兮兮 網分析原因：失敗應該的

提到打牌沒人想輸，旦某些情況可能贏不得？一名網友到了女友家吃飯，飯後女友哥哥提議摸個幾圈，而自己手氣超旺第一圈當莊直接「連到13」，自摸7把一時興奮脫口「你們被電爆了」。女友爸爸一聽瞬間變臉，馬上拍桌要他滾蛋，原po竟還傻問「他爸爸牌品也太差了吧」，引來眾人一面倒批評其實是原po「不會做人」。

2020-09-30 15:12