4個月像夏令營...他提恢復1年兵役期 網嘆：重點在「練什麼」

近來台海情勢緊張，軍備戰力議題備受矚目。雖國防部已表示常備及後備部隊人力軍充足，但恢復徵兵制及女性徵兵服役也意外掀起話題。有網友認為不論女性徵兵服役問題，反倒是男生只服役4個月宛如「參加夏令營」，因此提議「將當兵時間恢復1年」，貼文瞬間引發不少網友加入討論。

有網友在PTT八卦板提問「當兵時間改回一年會怎樣？」原PO認為，台灣目前規定男生只要當4個月的兵，跟「夏令營」沒兩樣，過去基本上新訓3個月後才下部隊，但如今是才剛熟悉軍隊就要退伍了。

原PO認為先不論女性要不要當兵，這部分可能涉及修法、修憲等更艱澀的問題，但單純延長兵役時間，簡單修改法規就能做到，「如果當兵改回一年時間，大家覺得可以接受嗎？」他也坦言，全世界很少有國家像台灣這樣面對嚴重軍事威脅，所以「有必要讓全民有自我防衛的決心和能力」。

貼文意外引起網友熱議，有人就認為「當過兵的都知道重點不是當幾年，是在做什麼才對」、「現在沒人會想反攻大陸了，能保住台灣就不錯」、「男生去保家衛國，扯到女生也要來，先搞定國防兵力問題保家衛國」、「講到兵役役期恢復，每個都裝死」。

還有網友點破盲點「服兵役是義務，不分男女，是兵役法不徵女性，並不違背」、「釋憲是說女性因生理因素...兵役法可規範」、「叫女生去當兵不好嗎？多一份保衛家園的戰力也好啊」。也有網友認為原PO的提議不錯，「先把現下男性義務役四個月役期改回一年或一年半，這是可行也是可以做的事情，而不用把女性議題納入混淆」、「先叫男生當一年半的兵，後續要不要徵招女兵再說啦！」