恢復徵兵制及女性徵兵 國防部：常後備部隊人力已足

台海情勢緊張，民代及輿論掀起恢復徵兵制及女性徵兵服役的討論，國防部今天表示，考量常備及後備部隊人力均屬充足，有關恢復徵兵制及女性徵兵服役議題，因涉及青年生涯規劃、社會多元觀點、國軍訓練能量、尖端科技發展及兵力結構組建等因素，應審慎評估。

國防部表示，我國現行兵役制度係採募、徵併行，國防部推動募兵制的目的，是藉由招募與培訓「役期長、意願強、經驗熟」的志願役人力，組建「量適、質精、戰力強」的現代化部隊，且遵憲法賦予兵役義務，役男仍徵集接受4個月軍事訓練，完訓後納入後備動員列管，以達「平時養兵少、戰時用兵多」的用兵需求。

國防部表示，國軍推動募兵制以來，無論訓練成果、訓練成本、紀律素質及人力運用等方面，均可發揮精兵政策優勢，維持專業化及高強度戰力的常備部隊，有效肆應敵情威脅。另109年底國軍兵力編現可達90%目標，人力均能滿足需求，從各項戰演訓及災害救援任務遂行，均展現整體戰力提升的成效。

國防部指出，另配合志願役人力招募，國軍女性人數逐年提升，現員達2萬5千餘人、佔編現比13.57%，觀察先進募兵制國家中，以美、法女性人力達15%為最高，國防部將持續觀察各國實況，逐年規劃增加進用女性人力。目前除海軍潛艦因內部空間限制外，國軍已開放女性擔任戰鬥、戰鬥支援及勤務支援所有專長，並於陸軍步、砲、裝、化、工、通、海軍艦艇、陸戰隊、三軍飛行、防空及補、保、運、衛等多元類型部隊服務，且女性官士兵執行戰演訓等各項任務，均有優異與卓越的表現，國防部將持續培育女性官士兵向上經管發展，並歡迎有志從軍女性報考各班隊，共同加入保國衛民的行列。

國防部說，目前每年徵集接受4個月軍事訓練役男約8萬餘人，超過每年最低6.5萬人後備人力需求，且依國軍現有新訓容量，應屆畢業役男均須至隔年上半年始可完成徵集及服役；考量常備及後備部隊人力均屬充足，有關恢復徵兵制及女性徵兵服役議題，因涉及青年生涯規劃、社會多元觀點、國軍訓練能量、尖端科技發展及兵力結構組建等因素，允宜審慎評估；國軍在政府支持下，募、徵併行兵役制度迄今執行順遂，戰力有效獲得提升，也有信心、有能力達成保家衛國使命。