冷氣師傅「遲到一小時」還窩廁所超久 網憂：恐在裝針孔

購買冷氣後多需要專人協助安裝，多數購買平台都會派人到府服務。有網友抱怨，近日購買冷氣後，負責安裝冷氣的師傅不只不守時，態度又相當隨便，遲到一小時也沒有感到抱歉，甚至在他家中廁所待很久。其他網友擔心，可能有偷裝攝影機，要該網友多小心注意。

有網友在臉書社團「爆怨公社」發文表示，近日在購物平台上買了一台冷氣，與冷氣師傅約好周日上午10點半到府安裝，結果時間到了人未出現，他打給師傅，對方表示「還要20分鐘」，又過了一小時，師傅仍未出現，他再打電話詢問，對方則回應「轉個彎就到了」、「在找停車位了」，最後師傅打來，要求該網友下來帶他上樓。

然而該網友下樓後仍然沒有看到師傅身影，打去詢問他，才發現師傅根本走錯路了，又過了15分鐘他才姍姍來遲。上樓巡視現場後，師傅向他報價，並向他借廁所，不過師傅卻在廁所待了3分鐘以上，他才門外還聽到水龍頭一直打開的聲音，開門發現水龍頭下有一灘水，讓他相當不解。

其他網友則留言「看有沒有被投放偷拍攝影，這次不裝先放著，下次回來時候順便拿走注意看看」、「平台都是外包的，看運氣囉」、「你要不要看有沒偷裝什麼東西」、「購物平台就是這樣，想要便宜的代價啊」、「真怕廁所裝針孔」、「還是傳統家電行最值得信賴，冷氣不像一般家電，安裝不良後，後續有問題，就欲哭無淚了」。