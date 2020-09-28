榮景不再？老店頻傳關門 網剖析「夜市沒落」三大原因

新冠肺炎肆虐全球，今年來台國際觀光客幾乎歸零，許多夜市撐不下去，商家出現倒閉潮，鄰近士林夜市的星巴克元老店也走入歷史，令人不勝唏噓。有網友認為，夜市風光不再，原因恐怕就是「攤位重複性太高」，且價格越來越貴，加上近日外送盛行，消費者的消費型態有所轉變。

座落於文林路122號的「星巴克士林門市」，1998年開幕時，對面為當時代最紅的陽明戲院，加上已漸漸發展起來的士林夜市，形成人氣極高的商圈，而三層樓的舒適店面也成了當地學生們K書、聊天好去處。

可惜隨著陽明戲院去年暫時歇業改建，再受到疫情重創，士林商圈人潮明顯銳減，周邊店面多為空置或不得不轉型，如今營業至今已22年的星巴克士林店，日前也宣佈營業至9/27下午即正式結束營業，令當地人感歎士林回憶再缺一，風光不再。

靠近士林夜市的星巴克士林店，於9/27正式歇業。圖／Google Map街景圖

有網友在PTT發文表示，「士林夜市看起來應該是不行了，指標性商家一直倒閉，東區商圈也是，師大夜市也不如以往熱鬧，是大家消費型態改變，還是租金太高？」

其他網友則認為，原因包括攤販重複性高、價格貴、外送盛行。有人留言「應該是因為都賣一樣的東西吧」、「騙錢的堆，東西都賣得一樣，沒啥特色」、「又髒又貴，一圈吃下來跟去店裡吃差不多，每間夜市又都差不多」。

「台灣夜市最大問題，從台北到屏東，賣的東西都一樣」、「貴、髒、難吃又千篇一律」、「以前的夜市是平民小吃路線，現在價格一點也不平民」、「以前真的花200元袋子可以提整隻手，好多包」。

另外也有人在PTT回文表示，由於現在商家的營業時間越來越晚，夜市的優勢已消失，許多夜市攤販甚至跟外送平台合作，消費者不需要出門就能吃美食，就算推出行動夜市可能也無法搶走外送市場。

不少人表示贊同，有人留言「如果大家都叫外送，夜市還真的容易變沒什麼競爭力」、「夜市再逛也是那樣，能有人願意逛那麼多次已經很厲害了」、「夜市有外送啊，都有熊貓了」、「一堆住遠遠的都在叫烤玉米」、夜市攤現在大概80％有外送」。