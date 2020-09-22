快訊

內湖安養中心竄惡火奪命 北市：未立案機構

內湖公車死亡車禍…司機坦承上周吸毒 業者：不知有前科

聽新聞
test
0:00 / 0:00

士林夜市風光不再！3層樓「星巴克士林店」9／27熄燈　22年回憶走入歷史

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
靠近士林夜市的星巴克士林店，將於9/27正式歇業。圖／Google Map街景圖
靠近士林夜市的星巴克士林店，將於9/27正式歇業。圖／Google Map街景圖

士林人哀嚎！位於台北文林路的星巴克元老店，鄰近士林夜市，近日確定將於9/27熄燈，僅營業至本週日下午即不再營業，22年記憶將走入歷史。

圖／Google Map街景圖
圖／Google Map街景圖

座落於文林路122號的「星巴克士林門市」，1988年開幕時，對面為當時代最紅的陽明戲院，加上已漸漸發展起來的士林夜市，形成人氣極高的商圈，而三層樓的舒適店面也成了當地學生們K書、聊天好去處。然而隨著陽明戲院去年暫時歇業改建，再加上疫情重創，士林商圈人潮明顯銳減，周邊店面多為空置或不得不轉型，如今營業至今已22年的星巴克士林店，日前也宣佈營業至9/27下午即正式歇業，令當地人感歎士林回憶再缺一，風光不再。

圖／Google Map街景圖
圖／Google Map街景圖

延伸閱讀：

399元不限時吃到飽！礁溪寒沐MU BAR「下午茶Buffet」推新菜色、加價299爽泡湯

星巴克開賣「燕麥生吐司」優惠必搶！限定Tiffany藍「貝殼美人魚杯盤組」美翻

星巴克

相關新聞

士林夜市風光不再！3層樓「星巴克士林店」9／27熄燈　22年回憶走入歷史

士林人哀嚎！位於台北文林路的星巴克元老店，鄰近士林夜市，近日確定將於9/27熄燈，僅營業至本週日下午即不再營業，22年記憶將走入歷史。 座落於文林路122號的「星巴克士林門市」，1988年開幕時

9/26補班不憂鬱！丹堤咖啡買一送一 cama café折15元

一周工作6天累不累？ 丹堤咖啡推出大杯飲品買一送一，讓大家能提振精神，努力工作不嫌累。

星巴克開賣「燕麥生吐司」優惠必搶！限定Tiffany藍「貝殼美人魚杯盤組」美翻

繼全台掀起生吐司旋風，這波熱潮也燒到星巴克啦！星巴克即日起推出星風格蔬食計畫，全新食品最受矚目的莫過於「燕麥奶生吐司」，濕潤Q彈的口感配上咖啡簡直下午茶體驗大升級。而品牌本回也以Siren女神為靈感，

把握今天！全家咖啡「買六送六」優惠一日快閃，寄杯冰美式、冰拿鐵喝爆

咖啡控就等今天！全家便利商店9月祭出好咖日限定優惠，9/6（今）10點開始憑全家APP商品預售功能，即可搶購大杯「冰經典拿鐵、美式」或中杯「冰單品拿鐵、美式」一日專屬「買六送六」優惠，絕對要喝爆！

天天都能喝爆！「星巴克買一送一」連12天不間斷來襲，玩數位活動輕鬆領優惠

星巴克粉絲們終於等到買一送一！為推廣「星巴克99%道德採購」，星巴克即日起推出「Find Your Perfect Coffee」數位活動，完成簡單活動即可領取專屬優惠，輕鬆獲得買一送一、指定品項好友

動物迷必朝聖！ 4家療癒系「動物咖啡廳」 與獅子王「丁滿」、大嘴鳥、刺蝟親密互動零距離

近期越來越多間主打「與動物零距離互動」的店開幕，有的能與頑皮可愛的狐朦一同玩耍、有的能看著圓滾滾的刺蝟入睡的模樣，相當療癒也能一掃工作的疲憊。以下介紹四家動物餐廳，快來安排一場與動物的約會～

星巴克「超萌玉兔雙層杯、觸控式玻璃杯燈組」美翻！全品項第2杯77折七夕情人節限定

星巴克粉絲快筆記！為歡慶傳統情人節，星巴克近期祭出系列優惠如「擁抱七夕第二杯77折」、指定商品9折等，而8/19還會搶先上市超過20種的中秋杯款，其中每個玉兔造型杯身皆萌度爆表，還有觸控即可亮燈的絕美杯組亦非常吸睛……

一日限定！ 全家咖啡「買六送六」 咖啡控手刀搶購大冰美、大冰拿

咖啡控手刀搶喝！全家8月再度祭出好咖日限定優惠，8/6當天10點開始只要使用全家APP商品預售功能，就能享有大杯冰經典拿鐵、美式或中杯冰單品拿鐵、美式「買六送六」的優惠！ 好咖日一日限定，憑全家

星巴克新推夢幻「優格星冰樂、鹹焦糖咖啡」！ 加碼父親節優惠＋外送平台第二杯半價

星巴克粉絲又有夢幻逸品準備搶喝！雖然還沒等到8月買一送一消息，但星巴克將於8/5起一次上市多款飲品、糕點，也同步祭出外送平台與父親節優惠，趕快先筆記就對啦！ 限定優惠：外送平台第二杯半價、擁抱父

星巴克推出全新「焦糖鮮奶茶」馬克杯！搭配振興券還可享9折優惠

知名連鎖咖啡「星巴克」除了高品質的好咖啡吸引顧客外，每逢推出新系列周邊保溫杯等商品，都會造成星巴克迷的轟動。這回新推出的「SUMMER 2 Reserve」全系列商品，採用鮮少被使用但顏色柔和甜美的「焦糖鮮奶茶」色，再搭配不同經典星巴克系列原色，像是質感黑或沙岩白等，並打破傳統杯子的原型設計，以俐落稜角切面作為切面主軸，讓全系列新商品看起來獨樹一格且富有滿滿文青氣息，非常討喜。即日起全系列已可在典藏門市或2間摩登典藏門市（包含台北101典藏門市與台中大英門市），也有線上電商可進行購買！

想喝咖啡卻選擇障礙？ 嚴選「3家連鎖咖啡」讓你消暑又提神！

image source :FB/丹堤咖啡文／陳彥廷不論天氣是酷暑還是寒冬，上掰族們總是堅守崗位努力上班，這時候就很適合來杯咖啡提提神！但是咖啡廳何其多，總是會出現選擇障礙嗎？在DailyView網路

到8月底「第二杯半價」！星巴克首家「機場造型門市」開幕，斜面屋頂超好拍

星粉又多了一家特色門市可以打卡了！星巴克座落於高雄小港區首間街邊店「小港宏平門市」日前悄悄開幕，以小港區最具代表性的機場為設計發想，打造全台首家以機場為概念的特色門市，除了建築體本身別具特色外，門市還有販售獨家商品，即日起至8月底更祭出打卡第二杯半價的優惠，星粉路過小港區千萬別錯過。

熱門新聞

吃素食鍋驚見「肉片」她難過打破與神約定 老闆還嗆一句網氣瘋

周六補班小確幸！身分證有9、2、6 到ROYCE’享優惠

只賣35天！麥當勞推「韓風炸雞腿」　再送3萬罐海尼根

399元不限時吃到飽！礁溪寒沐MU BAR「下午茶Buffet」推新菜色、加價299爽泡湯

熊一燒肉新增22種食材！加送「大海蝦、骰子牛」吃到飽

買鹽酥雞拆開見「真心話小紙條」 她哭笑不得直喊：少一味！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。