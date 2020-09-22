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士林夜市風光不再！3層樓「星巴克士林店」9／27熄燈 22年回憶走入歷史
士林人哀嚎！位於台北文林路的星巴克元老店，鄰近士林夜市，近日確定將於9/27熄燈，僅營業至本週日下午即不再營業，22年記憶將走入歷史。
座落於文林路122號的「星巴克士林門市」，1988年開幕時，對面為當時代最紅的陽明戲院，加上已漸漸發展起來的士林夜市，形成人氣極高的商圈，而三層樓的舒適店面也成了當地學生們K書、聊天好去處。然而隨著陽明戲院去年暫時歇業改建，再加上疫情重創，士林商圈人潮明顯銳減，周邊店面多為空置或不得不轉型，如今營業至今已22年的星巴克士林店，日前也宣佈營業至9/27下午即正式歇業，令當地人感歎士林回憶再缺一，風光不再。
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