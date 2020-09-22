特斯拉停「專用車位」遭噴漆身障標誌 網一看格線：賠死了

講求環保的電動車日漸風行，各大商場也多會為電動車劃設充電專用車位。一輛特斯拉停在充電車位，卻被當成誤停殘障車位的違規車輛，潔白的車身還被噴上「身心障礙標誌」，讓網友看了傻眼，直呼「賠死了」。

有網友在《爆笑公社》轉PO圖文，照片中一輛特斯拉停在電動車專用停車位進行充電，似乎被誤會錯停殘障車位，潔白的車身竟遭人在引擎蓋及側邊，以黑漆噴上身心障礙標誌。

有網友從圖中特斯拉駕駛座是在右方及空間布景，看出事件地點是在香港某商場停車場，由地面上劃設綠框非藍框，及背景寫有「環保充電」字樣，確認這輛特斯拉確實是停在電動車專用充電車位無誤。

既然該輛特斯拉沒有違規停錯車位，又為何會遭人噴漆，引發熱議。質疑「噴漆的人眼球有壞掉嗎？」、「隨身帶噴漆？」、「車主超衰的」。這張被轉貼的圖片，之前就在香港臉書粉團引發討論，有人說明，這輛特斯拉因日前停在殘障車位，才會被人噴漆，但也有人認為「違規停錯可以投訴，有必要這樣做嗎？」、「聽說特斯拉有哨兵模式、建議別惡搞」、「噴漆的賠爽了」。

台灣停車格格線的劃設，一般停車格是使用白色、婦幼車位是粉紅色、殘障車位是藍色，綠能車位是使用綠色，民眾可依標誌或顏色辨識。依道路交通管理處罰條例，違規占用身心障礙專用停車位可處新台幣600元以上1200元以下罰鍰；至於對他的汽車噴漆，恐涉及刑法第354條毀損罪，可處二年以下有期徒刑、拘役或15000元以下罰金。