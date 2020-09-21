開山路被後車檢舉…一看違規事項他傻眼：吃飽太閒？

檢舉達人盛行，在外開車、騎車就算一旁沒有警察，也得注意不能違規，以免吃上罰單。不過有網友貼出被檢舉的事項，竟是因為他開山路時「任意駛出邊線」，讓他痛批「吃飽太閒嗎？這樣也檢舉？」其他網友也為他喊冤，留言「開山路難免會吃線，除非你想讓自己和車上的乘客一起暈好暈滿」。

根據「爆料公社」PO文指出，一名陳姓網友上傳一張自己收到的罰單，罰單地點是在苗栗銅鑼鄉128縣道，而違規事項則是「任意駛出邊線」，且為後車檢舉，此張罰單讓他相當傻眼，直言「吃飽太閒嗎？這樣也檢舉？」

其他網友則表示，「看來是被內行人檢舉的！」、「認了吧！這種鄉間小路，正常警察也不會告發，但有人檢舉就是要處理，算你倒楣！」，也有人說，「看違規地點，愛酸的都去銅鑼開這條路看看，講得車子跟你都合為一體一樣，最好煞車踩整路，看你『來令』跟『碟盤』能撐多久！」

還有網友表示，「難為你了，這路段下坡整個都是在考驗耐心跟技術，遇到這種技術神人的檢視，建議每天留存行車紀錄器，相對也可以檢視對方，互利共生，不互利就一起繳錢...」、「要看駛出白線多久，如果只是轉彎處駛出一下下，我覺得這檢舉是矯枉過正了，能附上駛出時間會比較有說服力！」

也有網友說，「雖然壓線違規是事實，但開山路難免會吃線，除非你想讓自己和車上的乘客一起暈好暈滿，檢舉這個真的太無聊了！」

不過仍有網友認為這就是違規，被開罰是應該的，「被檢舉成功代表法律上或是執法單位判斷違規了不是嗎？到底有啥好吵的不要違規就好啦！不要說什麼難道我就不會嗎？不要把錯誤合理化啊喂！」、「都壓超過半台車了～幸好旁邊沒有機車經過，不然機車就雖小了！」

還有人說「看照片確實是任意駛出邊線，這就是違規，你覺得不服氣應該是找立法委員陳情修法，而不是怪蒐證檢舉你違規的人，基本上檢舉者蒐證的內容好像沒什麼錯誤，不是嗎？」