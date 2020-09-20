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假日難停車大家為何愛去九份？網友曝「2優勢」：人多不意外

聯合新聞網 / 綜合報導
九份老街是台灣知名的景點。圖／聯合報系資料照片
九份老街是台灣知名的景點。圖／聯合報系資料照片

新北九份相信是大家耳熟能詳的景點，知名的老街更是外國人來台必訪的景點之一，不過有網友表示，雖然九份景點多，但每到假日就人山人海，車位更是一位難求，讓他不解「為何這麼多人到九份遊玩」，問題曝光掀起眾人熱議。

原PO在PTT發文提到，「九份算是台灣非常知名的景點，尤其開著車徜徉在整個北海岸山城，風景美不勝收，雖然老街裡面的店家都差不多，但是卻聚集非常多遊客，瑞芳要是沒有這塊景點，可以說是什麼都沒有，這裡真的是王道之地，想問大家為什麼每次假日九份這邊都是人？」

貼文一出，網友指出九份擁有海景和風景，加上老街充滿懷舊氛圍，因此吸引不少人前往，「我覺得政府用心的話，九份可以塑造成全台古老文化的新意像及重點地標」、「我喜歡九份的地理環境跟它獨特的樣貌，一種復古懷舊風很吸引人」、「懷舊風景美，有吃、有逛、有住，人多不意外」、「台灣最有特色老街，山海景色很讚」。

不過也有人提出不同看法，「人超多，現在都不去了」、「只去過一次就不會想再去的地方」、「假日人超多，不想去當沙丁魚」。

九份 老街 PTT 瑞芳

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