被要求獨自參加老公親戚婚禮 她崩潰：我連新人名字都不知道

結婚是終生大事，因結婚後必須要考慮到雙方的原家庭的規劃及安排，甚至必須一起出席對方家庭裡的重要活動。今日就有一名網友分享，原定禮拜天一起從台北回高雄參加老公親戚的婚禮，但因老公有公務在身，所以就讓妻子獨自南下，妻子卻表示自己「完全不認識老公家的親戚」，便上網詢問「不能禮到就好嗎？」

原PO在PTT的Womentalk板上發文說明，因這對新人太晚告知婚禮時間，而老公卻表示自己事先已經安排工作，並希望原PO能自己南下高雄參加婚禮，對此，原PO則認為自己因完全不認識這對新人，甚至連新郎新娘名字都不知道，更對老公那邊的親戚不熟悉，但溝通後卻得到「可是我們婚宴，對方全家都有來耶」。原PO更補充道，老公姊姊的全家都會去，自己又很害怕到陌生的場合，便向網友詢問：「在已經有老公姐姐全家到場的狀況下，我這個對方不熟的人，真的非到不可，才不失禮嗎？」

此文一出，並引起不同想法的網友留言討論，有些網友認為「包人到場的禮金就可以了吧，新人哪有空注意你」、「禮到人不到就好，對方也不認識你」、「多包一點，人不到沒關係。老公不爽的話就叫他自己想辦法去！是他的親戚又不是你的」、「不用去，紅包包大包一點，再致電祝福恭喜就可以了」。

但也有留言表示「我會去耶！親戚當初全家出席，不想日後被嘴543，讓老公難做人。」、「夫妻本是互相，除非妳娘家的事完全自己扛，吃喜酒而已，想想真的是人生的小事」、「我的話還是會去，畢竟你老公大概已經跟對方說你會到了」、「對方都有到，不去很失禮，但你老公希望你去，是因為不想被問吧」。