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手滑打翻可頌！好市多店員「貼心舉動」 網大讚：超加分

聯合新聞網 / 綜合報導
網友不慎手滑打翻可頌，結果店員的處理方法讓她又驚又喜。圖擷自facebook
網友不慎手滑打翻可頌，結果店員的處理方法讓她又驚又喜。圖擷自facebook

美式賣場好市多Costco）商品種類多且經濟實惠，深受不少消費者喜愛，此外一些顧客服務也很受消費者稱讚。就有一名女網友和家人到好市多購物，結果結帳時不慎手滑打翻可頌，沒想到店員的「處理方法」讓她又驚又喜，貼文一出，網友大讚「這就是我喜歡好市多的原因」。

原PO在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」發文指出，日前她和家人到北投好市多購物，怎料不久後悲劇就發生，因為當她拿起可頌時不小心手滑打翻，當下心想還剩半盒沒有關係，怎料輪到她結帳時，店員卻主動拿出一盒新的可頌，壞心情瞬間一掃而空，原PO開心之餘也表示「真心感恩這名店員」。

貼文曝光後，網友紛紛回應「體貼客人是好的，我也喜歡好市多」、「我也有同樣案例，覺得很感動」、「優質服務，客人至上」、「年費的意義就是買保險的概念」、「基本上我也是默默帶走，畢竟是自己的行為，好市多願意額外換新就加分」。另外有網友分享相同經驗「上次遇到有人不小心把整盒蛋掉在地上，結果好市多也是補上一盒新的」、「有次去買藍莓，結帳後手滑，店員立馬通知生鮮部補上一盒新的給我」。

好市多 Costco

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