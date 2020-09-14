骰子牛沒標價⋯買一份竟要300元！他傻眼：把我當陸客坑？

販售商品時應確實公開透明的標出價格，讓消費者清楚理解，避免消費糾紛。然而有網友日前到夜市逛街時，發現骰子牛的攤位沒有價目表，但他心想無妨，仍點了一份打算解饞，豈料店員竟表示「一份300元」，他傻眼回「那我不買了」，店家仍咄咄逼人，不讓他離開，他痛批「是覺得我們是大陸人容易被你騙嗎？」

有網友在臉書社團「爆廢公社」發文表示，13日與老公到饒河夜市逛街，想到很久沒有吃骰子牛，雖然攤販沒有標示價目表，但他心想應該大約100到200元，為了解饞還是點了一份。

想不到店員做好後，竟告訴他「一份要300元」，讓他相當傻眼，回答「太貴了吧，300真的不太合理，而且份量也不多，可以只要200元的份量就好嗎？300太貴了！」店員仍回「不行，一份300元」，他則生氣回答「那我不買了！」

然而店員仍繼續咄咄逼人，要求他拿出300元付款，他只好詢問隔壁也要購買的客人，要不要兩人一起買一份，分擔300元，對方也覺得沒問題。店員聽到，卻強硬回答「沒辦法！我沒有盒子可以給你分裝」。

該網友反問「怎麼會沒有盒子！不然你牛肉用甚麼裝？」店員鬼打牆回答「就是沒有盒子給你們」，最後他相當生氣，直接回應「那我不要了！」，牽著老公就離開攤販，隔壁組的客人也離開了。

該網友表示，「骰子牛好吃是好吃，你一份100或是一份200我都可以接受，但是你沒有價目表直接做好跟我說一份300，300元誰要吃骰子牛啊！都可以吃牛排了」。

該網友指出，該攤販老闆過去曾上新聞解釋，骰子牛分為大中小份，價格分別為100到300元不等，但當時點餐時他只說「一份」，對方並未追問大中小，態度也很不耐煩，讓他質疑是鑽漏洞坑客人錢。

其他網友則留言「只能說台灣夜市被玩壞不是沒理由的，自己漲價漲的亂七八糟，然後沒生意沒人來，才又在那邊怪東怪西」、「300我可以去其他攤販吃很飽好嗎，誰要買300一份的骰子牛啊」、「300我也要直接轉頭走！」、「沒有大陸人可以坑當然回來凹台灣人啊」、「可以吃鐵板麵牛排了，份量還比較划算」。

有網友質疑他購買時應先詢問價格，該網友表示「沒問價格是我們的疏忽，但真的沒想到這麼貴」，且他也有提出解決辦法，就是與其他組客人一起購買，店員卻繼續刁難，才讓他生氣離開。