他問市容醜月繳2000元保養房屋願意嗎？ 網友點出真正問題

日前有名曾經來台旅遊的韓國網友於網路上抨擊，台灣愛把衣服晾在外面、市容如同貧民窟，引來台灣網友反感，而近日就有網友問起民眾是否願意每月多花2000元維護市容，此文一出也引發網友討論。

一名網友在Ptt 八卦板以「願意每個月花兩千讓居住空間變美嗎」為題發問，若是現居地段和房屋空間不變，大家會不會願意每個月租或是管理費再加2000元，存房屋拉皮基金和規劃一段時間重新粉刷清洗外牆，或是再加2000元請人掃地、出動刷地車以維持路面清潔。

文章一出，有網友非常不認同表示，「我租屋還要幫房東維護外觀傻了嗎」、「又不是我的房子」、「這樣每個人會有每個人的意見」，也有人質疑平時繳管理費效果不佳，再收錢會有什麼意義，更有人認為，「每天家門口自己掃掃不用五分鐘好嗎」、「外觀意義不大，實用性便利性比較需要」，就有網友形容這根本是「都更怕吃虧，整修嫌花錢，還是貧民窟最對味」。

有人認為台灣市容醜原因絕非只有拉皮問題，「街景醜原因是招牌不一致，陽台鐵窗不一致，還有違建佔用」、「市容要從都市規劃重新做起，不過真的做下去每四年的選舉就會被攻擊圖利」，而有網友則建議，法律先訂出來才有意義，不然每個人的美感又不統一。