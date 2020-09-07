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「吼吼吼」與「衣不蔽體」：台灣文化基礎教育，誰帶頭做？

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南韓遊客批台灣像貧民窟、女生不美 在台韓男：有點丟臉

聯合新聞網 / 綜合報導
台北市容示意圖。 路透
台北市容示意圖。 路透

有一名韓國網友來台旅遊後，於日前在論壇發文評論「台灣人都愛把衣服曝曬在外面，市容簡直就像貧民村」，還對台灣女生長相有意見，認為顏值普普，此番言論除了引起台灣網友反感，連大陸網友也幫忙回擊「一堆整形來的自信」。在台灣的韓國人見狀隨即拍攝影片，向大家說明該文章起源背景，直呼「覺得有點丟臉」。

南韓網路論壇於9月1日出現一篇文章「去台灣旅行的感受」，經由中國大陸網友翻譯成中文，傳回台灣論壇引起爭議。文中寫下不愉快的遊台經驗，例如台灣濕度高，建築物就像印度孟買一樣陳舊，感覺就像落後國家，「特別是掛衣服在外面的樣子，給人一種不折不扣的貧民村的感覺」。

該名韓國網友提及，台灣摩托車太多排汙嚴重，「但乾淨的市民意識抵銷了這點」，以前聽說台灣女人很漂亮，親自去看其實沒多少漂亮的，更評論路人「個個戴眼鏡，很多孩子長的像模範生似的」，男女老少很親切，看不出對韓國有特別的反感情緒，「台灣自身文化資源貧乏，難怪只有韓國、日本的文化」。

另外，該名韓國網友也親自到被美譽為「台北明洞」的西門町大街，景色卻不如韓國明洞優美，更點評台北所謂的市中心都沒有比首爾市中心來得好，尤其是傳統市場比韓國髒亂。當地大陸遊客也多，雖然不好區分，但一般聲音又吵又尖銳的大概就是大陸遊客了，「台灣機場職員對韓國遊客也很親切。但機場巴士很破舊」。

不少大陸網友在微博回嗆，「難道是因為韓國普遍整容，給韓國人的盲目自信？」、「韓國人是我見過說話聲音最吵的國家，兩個人聊天就像打架一樣」、「韓國人不知道自己國家也沒有什麼旅遊資源嗎」。

對此，一對由韓國男孩邦ㄚ與台灣女孩智ㄚ組成的台韓情侶YouTuber「KT story」，昨（6）日發布影片表示看到台灣媒體報導後十分詫異，確認該篇文章源自「ilbe（일베저장소）」，是一個連南韓人都不認同的爭議網站，那的使用者常上傳一些讓人看了不適的照片，甚至是製造對立的假照片，因此一般正常人不會去瀏覽。

韓國男孩邦ㄚ強調，一般韓國人絕對不會把台灣定義為貧民窟，不能把這樣極端的網友個人意見代表全體韓國人，覺得發表這樣言論的人蠻丟臉，也非常不喜歡，希望透過影片平息大家在網路上的論戰。

南韓 台灣人 YouTuber

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