約好每月10號付贍養費 前妻半夜12:10就開始催錢

許多夫妻在離婚後，都需要支付對方贍養費。日前就有一名男網友分享，與前妻離婚後，小孩決定跟媽媽住，也約定好每月10號都會付30000元給小孩的贍養費，但前妻卻在9號剛跨10號的半夜12:10就在催款，讓他不禁想問「日子真的有那麼難過嗎？」

原PO在「爆怨公社」苦惱發文，約定好每月10號支付贍養費給目前2歲的兒子，前妻卻在10號的半夜12:10就開始催款，且原PO強調「沒說不可以提醒，只是感覺問題，之前幾個月完全沒有遲繳過」，並隨文附上近三個月的轉帳單據。

圖片可見，原PO在109年的6月到8月皆是在10號前將30000元轉進前妻的戶頭。此文一出，便引起許多網友留言討論，有些人認為一個月三萬太多，紛紛表示「建議走法律，這樣費用完全是在養大人」、「30000元是養大人吧？一個月給30000元你乾脆請個保母」、「會不會一萬花小孩身上，兩萬花自己身上」。

但也有貼心網友為前妻解釋，「八月開學，註冊費就一半了，30000元一下就沒了，不用付學費嗎」、「或許她有些錢必須要10號繳，所以她會擔心」、「10號可能是要繳錢的期限，像我女兒月費都10號前要繳，錢沒到我就會很緊張」、「會很多嗎？註冊費一次就30000多了，還有月費，平常開銷呢？重點是親媽在顧，我覺得還好吧」。