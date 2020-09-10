公車離站猛敲玻璃硬上車 婦帶孩嗆司機：等紅綠燈可以開門吧

依法令規定公車只要駛離公車站，就不得臨時停車，以維護行車安全。但就發生一位婦女帶著小孩在公車亭等待搭乘299路公車，疑似因躲雨沒注意到公車已駛進站，便在已過站公車停等紅燈時，敲公車的玻璃引起司機注意，司機怕車上乘客受影響，只好開門讓她上車，但該名婦人一上車後卻開始對司機大聲謾罵。

原PO在「爆料公社」發文說明，在昨（9）日傍晚約六點往永春高中的299路公車上，發生一起司機與民眾起口角的事件。原PO推測婦人應該是公車離站後才到站牌，剛好遇到該台公車在站牌旁等紅燈，就拿手上的便當盒狂敲公車門，還持續對司機咆哮表示「搭公車是人民的權利」、「雨這麼大我帶小孩」、「你在等紅燈可以開門吧」。

對此，原PO表示自己滿早就上車了，並說明當時公車已經離站在等紅燈，司機為了安全本來就可以不載客，而這位司機行駛公車時並沒有橫衝直撞，還會貼心詢問乘客下車地點，到捷運站附近的站牌還會提醒捷運站到了。

深怕這名公車司機遭投訴，原PO則說明自己已在今日致電客運公司，並由該公司的副總口頭承諾不會處分這名司機，反而會鼓勵司機繼續堅持行車安全。