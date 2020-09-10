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他怨紅燈「滑一下手機」要開罰不合理 網轟：三寶還不自覺

聯合新聞網 / 綜合報導
機車騎士於停等紅燈時滑手機，未注意旁有警察全程觀看。 圖／翻攝自爆料公社、爆廢公社
機車騎士於停等紅燈時滑手機，未注意旁有警察全程觀看。 圖／翻攝自爆料公社爆廢公社

許多民眾不僅手機不離身，還會抓緊時間「滑手機」，不管是搭捷運、走路都可以看到許多人在滑手機，但為了安全與荷包著想，騎車、開車千萬別滑手機，否則將會付出慘痛代價。

日前，就有網友在「爆料公社」分享一段影片，片中一群汽機車在路口停等紅燈，其中一位騎士忍不住從口袋中掏出手機開始滑，滑到非常入神，沒想到連身旁站了一位警察也渾然不知，最後騎士慘被開罰單

此事也引起網友們熱議，有網友就在PTT發文表示公司附近的紅綠燈動輒需要停等60秒至90秒，「那我這時候拿出手機看一下有沒有人打來或傳訊息，用個60秒應該也還好吧」，最後看剩下30秒趕快把手機收起來，快倒數10秒前準備好要騎車的姿勢，「這樣到底為什麼要被罰？」

原PO也補充，我當然知道有些人渾然不知已經綠燈了，還一直滑手機，最後被後面按喇叭，急著發動才容易出事，「要罰應該是罰三寶的行為，而不是罰騎車滑手機的行為，這樣說大家覺得有道理嗎？我覺得這個罰單根本不合理啊！」

沒想到，貼文一出竟引來網友一面倒砲轟，許多網友看完後紛紛留言批評「不看手機會少塊肉？」、「超合理啊！你低頭根本不看號誌根本路障啊」、「三寶通常就是沒有自覺自己是三寶」、「一堆人這種心態，不注意環境不然就是綠燈了拿著手機急著催（油門），什麼90秒紅燈拿60秒，別笑死人了！」

也有網友表示，「你的人生有差看手機這幾秒？交通法規不懂？」、「這都不是你停紅燈手持手機的理由」、「我說了五十步笑百步」、「別鬧啦！最好每個人都會提前乖乖收手機」、「你搭公車吧，這種心態…」。

罰單 交通違規 PTT

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