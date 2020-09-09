影／再滑啊！騎士紅燈忘我滑手機 警察站一旁「全程陪看」

有人喜歡大家一起吃飯的感覺，但一個人自己吃飯也沒有什麼不好，日前有網友常期自己吃飯，在一次併桌的時候遇到了另一位也是喜歡自己品嚐美食的男伴，最後約好要一起吃遍各地美食，羨煞許多網友，這次有一名網友獨自吃小火鍋，卻被旁邊5位小孩說自己來吃火鍋「好可憐，沒朋友嗎？」，接著又被另一桌的人嫌棄「藥膳鍋味道好噁心」，瞬間覺得自己很惹人嫌。

2020-09-05 12:34