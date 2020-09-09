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影／再滑啊！騎士紅燈忘我滑手機 警察站一旁「全程陪看」

聯合新聞網 / 綜合報導
機車騎士於停等紅燈時滑手機，未注意旁有警察全程觀看。 圖／翻攝自爆料公社、爆廢公社
機車騎士於停等紅燈時滑手機，未注意旁有警察全程觀看。 圖／翻攝自爆料公社爆廢公社

科技發達，民眾生活中少不了手機，不管搭捷運、走路都可以看到許多人在滑手機。不過，為了安全與荷包著想，開車、騎車時千萬別滑手機，爽那一下可是要付出「幾個0」當代價的。

有網友在「爆料公社」中分享一段影片，片中有一群汽機車在路口停等紅中，其中一位騎士耐不住寂寞，掏出手機開始滑，滑得渾然忘我完全沒發現旁邊站了位警察。而警察似乎也很好奇到底是什麼內容讓騎士看得如此專心，便站在一旁跟著一起看，直到綠燈亮起，騎士收起手機準備催油門，才伸手攔人，請他到路邊開罰單

無獨有偶，「爆廢公社」中也有人貼出一張名為「鴿子餵食秀」的照片，也是騎士大剌剌地趁紅燈滑手機，停在旁邊的警察則默默注視他，像在等他發現，日前更有人貼出滑手機滑得太專心，忘記自己停在汽車後方，綠燈起步直接撞上車屁股的影片，讓不少網友笑諷「再滑啊」。

一名女子於紅燈時滑手機，啟動時未注意與前車車距，直接撞上。 圖／翻攝自爆料公社
一名女子於紅燈時滑手機，啟動時未注意與前車車距，直接撞上。 圖／翻攝自爆料公社

據《道路交通管理處罰條例》第31-1條規定，「機車駕駛人行駛於道路時，以手持方式使用行動電話、電腦或其他相類功能裝置進行撥接、通話、數據通訊或其他有礙駕駛安全之行為者，處新臺幣1000元罰鍰」，如為汽車駕駛人，則處3000元罰鍰。

警察 罰單 交通違規

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