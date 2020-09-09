火鍋店慶祝分手！ 店員「這舉動」讓她超感動 網大讚：太暖心

許多人在分手時會想和人聊聊天，排解難過的心情。一名網友去知名火鍋店海底撈「慶祝分手」，沒想到店員得知後，竟做了一個舉動讓網友不禁直呼，「太暖心了」。

一名網友在「爆廢公社公開版」發文，他去吃海底撈時剛好巧遇同事一個人來吃，一問之下才發現她是來「慶祝分手」的，訂位時也有標記「我要來慶祝分手」，沒想到店員們竟圍在她座位旁唱著「分手快樂」，令她又驚又喜，原po附上影片並表示「海底撈全體員工辛苦了」。

網友們紛紛大讚，「突然覺得好感動」、「明明是分手卻好歡樂」、「太暖心了」、「覺得不錯啊，至少是分手快樂不會難過著哭」、「真的神貼心」、「是我會大哭欸」、「分手吃海底撈一點都不憂鬱」、「分手是值得慶祝的，因為看見錯誤，成長未來」、「她笑到都已經忘記分手的事了」、「感覺像是無助的時候，不知道能跟誰說時，有一群『陌生人』給予溫暖跟一些些的陪伴」。

不過，有網友則認為，相當尷尬「好尬～雖然很貼心，但是真的好尬，是我，我會很想鑽洞跑走，如果可以，給個擁抱、說聲加油就夠了」。

有網友分享在海底撈慶祝生日的經驗，認為店員服務相當貼心「帶小孩去海底撈慶祝生日，小孩會害羞，工作人員說那我們生日快樂會唱小聲一點…真可愛」、「今年女兒一個人去台中海底撈過生日，店員就把一隻很大的熊公仔放在對面椅子上，一起陪我女兒吃飯！」。