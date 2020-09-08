一碗滷肉飯588元？他約女同事吃飯心好痛 網笑瘋：店家最愛

慎選隊友很重要，跟這種朋友一起去吃吃到飽，任誰看了都無奈。網友在「爆廢公社二館」上表示，他們一群人去吃588元燒烤吃到飽，女同事吃完一碗滷肉飯就說「我吃飽了」，網友無奈將狀況發出來，其他人看了也表示「有錢人的生活就是那麼樸實」、「吃飽就好，接下來可以負責烤肉了」。

原Po表示，他跟同事們一起到吃到飽餐廳用餐，燒烤吃到飽一人是588元，自助區也有多種選擇可以使用，當大家點完餐等待肉盤上桌時，女同事到自助區添一碗滷肉飯，女同事三兩下就把飯吃完，並說一句「我吃飽了」，原Po看完女同事行為全傻眼，他將狀況與網友分享。

有人認為這樣太不划算了，「戰鬥力0分」、「600的魯肉飯」、「有錢人的生活就是那麼樸實」、「從顧客降級變訪客」、「之前跟一位同事去吃千葉，他就連續吃了四碗滷肉飯，跟我說他吃飽了」、「我家兒子是在等的時間喝飲料，喝個兩杯說他喝飽吃不下了」、「打破最貴滷肉飯傳說」、「商家現賺$500起」。

也有人覺得「 哈哈哈，她的目標是哈根達斯…」、「店家的最愛」、「吃飽就好，接下來可以負責烤肉了」、「是不是有目的性的約去吃飯，女生可能醉翁之意不在肉」、「去吃到飽的餐廳真的要慎選隊友，挑小鳥胃的根本是賠錢貨」、「至少他有吃到飽」、「真羨慕小鳥胃。 伙食費省很多」。