孩頻遭體罰 幼稚園師送貼紙「封口」：拿了就不能跟爸媽講

每個小孩都是父母手心上的寶，但日前卻有一位媽媽分享，自己女兒在幼稚園被老師體罰，甚至用一張貼紙威脅女兒「不能跟爸爸媽媽說」。她說明，幼稚園在8月20日新來了位黃姓老師，並與原有的陳老師一起帶班。某天忘記幫女兒帶湯匙到學校，新老師卻要女兒用手抓東西吃，接下來女兒一連串的「異常反應」，都讓這位媽媽開始起疑。

原PO在「爆料公社」上發文說明，起初是某天忘記幫女兒帶上學吃飯用的湯匙，女兒放學回來和爸媽表示「她有跟新來的老師說她沒帶湯匙，但老師也沒借她，同學也沒人借她，老師叫她自己用手抓東西吃」；但當原PO詢問老師後卻得到「有借湯匙」給女兒的回覆，因相信老師的話，這件事也就這麼過了。

但奇怪的是，在8月21日女兒放學回來之後，原PO發現她書包裡有一整張的小叮噹貼紙，便覺得不太對勁，因為以往拿到的貼紙都是一小張的，從沒帶過一整張的貼紙回家，好奇之下就問了女兒「貼紙誰給的」，她一開始不說，追問下才知道是與新來的黃老師搭檔的陳老師給的。後來也發了訊息跟老師確認，貼紙也的確是陳老師給的。

直到8月30日晚上原PO幫女兒洗澡時，坐在浴缸裡她突然小小聲的說了一句「老師說，不可以跟爸爸媽媽說」。原PO便接著追問，女兒回答道「老師說，拿了貼紙，不可以跟爸爸媽媽說在學校被老師打的事情」。原PO才知道在27日時，女兒就已經在幼稚園指認打她的人是黃老師，但此事卻被同班的陳老師掩蓋。

女兒接著說明，她沒帶湯匙的那一天有和黃老師說，但黃老師不但不給她湯匙用，還拍她的頭、叫她自己抓飯吃。對此，女兒還補充「之後吃飯吃得慢、沒有認真禱告，老師都會打她的頭、打她的背」，她不要老師餵她，但老師還是很用力、很大口的餵她，硬要她吃下去，讓她差點吐出來。就連中午休息時想要老師帶她去尿尿，不小心尿出來，老師就在廁所裡打她的臉。

最後，女兒還說明不只有她一個人被打，讓原PO氣得要向該間幼稚園提告，並表示「未來在訴訟的期間檢察官、法官不見得會採信女兒所說的證詞，但我要堅定相信自己的孩子，因為園方與疑似的施暴者一直沒辦法給出合理的交代」，並補充道「事發一週過去了，沒有任何一個台北市政府的公部門跟我們聯絡，教育局、社會局乃至與警察局都沒有」。