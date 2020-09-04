鄰居「樓梯間燒金紙」 遭勸告後還辯解：每年都這樣燒

民間習俗都會在農曆七月十五日中元節時，準備供品及金紙給好兄弟祈求平安，日前卻有網友發文抱怨，在公寓住家突然聞見燒焦味，連忙四處檢查是不是哪裡燒焦，直到一打開大門時，才驚見有鄰居在樓梯間燒金紙，經勸告後仍堅持要繼續燒，令網友傻眼直呼「太誇張」。

原PO在「爆料公社二社」發文說明，自己住在新北市中和區附近的公寓，在中元節當日的下午5時32分時發現有鄰居在他住的公寓樓梯間燒金紙，經勸告後還遭鄰居反駁「每年都這樣燒，已經燒了第二爐」。從原PO提供的照片中可看到，鄰居共準備了兩桶金桶，並使用其中一個正在燒金紙，且周圍完全沒有任何消防的滅火裝置。

此文一出，不少網友認為鄰居的行為相當危險，紛紛留言表示，「真的很有事，這個要報警了吧」、「你也拿滅火器在那亂噴，說自己控制不住就行了」、「像這種沒水準又白癡的惡鄰居就是要直接準備一桶水直直的潑下去」、「中元普渡在室內燒金紙，也會引鬼入室，一定要在戶外燒才能保平安」、「這已經觸犯公共危險罪了，應該可以直接報警」。

對此，有網友就指出該住戶的行為恐怕觸犯「公共危險罪」第174條規定，有未遂犯、預備犯嫌疑，若不甚造成死傷事件，還得面對鄰居家屬求償，「不行喔！樓梯間這樣是公共危險罪喔」、「公共危險罪移送，妨礙通行自由」、「樓梯間屬於公共空間可以用公寓管理法屬民事，警察來大多都勸導，除非你能找整棟公寓過半以上屋主聯名提告」。