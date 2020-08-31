阿伯不滿家門前公有停車格被停 擅自移車嗆：這是我車位

停車在公有停車格內卻被他人擅自移車，網友親眼見到一位阿伯將停在停車格內的機車移動到一旁的紅線上，並稱「位子是在大樓前面就是他們的車位」，理由和行為都令人非常傻眼，讓原po不禁喊，做人不要這麽自私好嗎。

原po在「爆怨公社」發出一段影片，一位阿伯將停在停車格內的機車擅自移動到一旁的紅線上，之後再將自己的機車停入，行徑讓人看了相當傻眼。原po表示，之前自己的車較重，所以阿伯一人實在移不動因此放棄，沒想到有次他正要騎車出門時巧遇阿伯，卻被他說「車位在大樓前面就是他們的，不要停這邊」，態度十分堅持，也是讓他很無言放棄溝通。

原po表示，這位阿伯移車已經不是第一次，只要有人停在那就一定會被移車，也曾經有人報警處理過，警方當時也建議阿伯不如自己買一個車位，不過他並沒打算這麼做，所以至今仍會一直不斷的私自移動他人車輛，讓原po直呼「做人不要這麼自私」。

文章一出引來許多網友熱議。網友也看不下去表示，「好過分」、「傻眼，超沒品」、「有夠誇張」、「亂移車真的很沒水準」、「自私欸，把別人的車移去紅線」。事實上擅自移動他人車輛恐觸犯刑法304條強制罪，可處3年以下有期徒刑、拘役或300元以下罰金，且在移車中造成機車損壞也可能觸犯毀損罪。