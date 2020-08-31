友人久沒聯絡突傳訊「討3600元結婚紅包」 他爆氣秒封鎖

許久未聯絡的親朋好友，若特地在結婚時出現要禮金，恐讓人無法接受。有網友分享，一名很久沒有聯絡的朋友突然出現，因為要結婚了竟向他討紅包，還說「人不到禮到的話，紅包不要低於3600元」，讓他傻眼痛批「是在賣豬肉」，最後更直接封鎖對方。

有網友在臉書社團「爆廢公社」發文表示，「很久很久都沒聯絡，突然聯絡就是要結婚，然後一些話很敢說出口。我只是很不懂，到底是結婚還是把自己當活體豬賣？把自己的婚姻直接標一個價錢在那邊是怎麼回事？」

該網友貼出他與很久沒聯絡朋友間的對話，只見對方突然密他，並說「好久不見喔，最近好嗎？」他則疑問的回應「嗯？你先看清楚是不是傳錯訊息了？想說幾千萬年沒聯絡了，想說你是不是傳錯？」

對方則回答「我要結婚了，在彰化，你要來嗎？」該網友則說「喔喔，恭喜你，彰化有點遠，可能沒辦法」。豈料對方竟說「沒關係呀，你可以禮到就好，但如果人不到禮到的話，紅包可不可不要低於3600元，因為我要算整個婚宴的費用，看會不會虧太多」。

這一番話讓該網友爆氣回應「直接標一個價錢在那是怎樣？你是在結婚還是在賣著肉？確定娶你的不是一個瞎子？」對方則回應「哈哈，別這樣說啦，有要來再跟我說，我再傳地址你喔！」他則傻眼回應「有多遠滾多遠」。

其他網友對他的回應紛紛給予稱讚，留言「直接拒絕往來」、「想錢想瘋了」、「不想虧錢就直接不要辦婚宴啊，你回答的超讚」、「直接標價欸，好敢講」、「很敢要欸....厚顏無恥」、「這種人還是不要來往的好，做的真是太讚了！」、「為了結婚真的很敢要」。