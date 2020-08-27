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她曝麥當勞早餐獨門吃法「吉士蛋堡夾薯餅」 網友加碼「更邪惡」組合

聯合新聞網 / 綜合報導
網友大推麥當勞早餐，並喊「麥當勞根本是被耽誤的早餐店」。本報資料照
網友大推麥當勞早餐，並喊「麥當勞根本是被耽誤的早餐店」。本報資料照

麥當勞早餐其實有不少忠實愛好者，有一位網友在Dcard上表示「麥當勞是被耽誤的早餐店」，並分享「獨門吃法」吉士蛋堡夾薯餅，保證一吃回不去！而網友們也大方傳授自己的「秘密組合」，讓美味瞬間升級。

原po在Dcard美食版表示，「認真覺得麥當勞是被耽誤的早餐店」，並分享自己的獨門吃法，「吉士蛋堡套餐永遠都要把薯餅夾進去，口感超豐富！蛋堡那個白色的醬永遠吃不膩（那個醬到底是什麼？）」，同時也求問其他好吃吃法，甚至呼籲網友「一起連署讓早餐全天供應吧！」可見原po對麥當勞早餐的愛。

網友大推「吉士蛋堡夾薯餅」超好吃。圖擷自Dcard
網友大推「吉士蛋堡夾薯餅」超好吃。圖擷自Dcard

網友也大方不藏私，「我都豬肉滿福堡加蛋+薯餅+番茄醬」、「脆雞吐司不要菜夾薯餅超好吃但超罪惡」。此文也吸引許多「麥胞」（麥當勞員工）分享獨門吃法，「番茄醬加蛋捲冰，吃起來像梅子口味；蜂蜜紅茶加檸檬紅茶，7比3的比例喝起來最棒」、「火腿蛋堡夾薯餅也超好吃」、「在雙層牛肉吉事堡裡面加砂糖 薯條灑胡椒粉 麥脆雞沾番茄醬加胡椒也超好吃」、「玉米湯加胡椒或是奶球」。

也有網友回答原po問的「白色的醬」，「那個醬感覺是甜度降低的沙拉醬，配上番茄醬的酸，跟起司蛋的濃郁，簡單卻又不簡單的味道」，而有許多人解答是「康寶香蒜醬」。

麥當勞 Dcard

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