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停電8小時...她收到電費帳單 一看「折扣金」傻眼：太坑了吧！
正值夏季，在炎熱的天氣中經常會吹冷氣降溫消暑，不過有一名女網友分享自己曾遇過停電8小時的情況，但收到電費帳單時發現有「停電扣減」的字樣，沒想到金額卻只有「1.1元」，讓她相當無言，不少網友也直言「簡直是扣心酸的」。
一名女網友在公開社團「爆廢公社」PO文表示，前幾天收到這期的電費帳單，但由於這段期間有過停電將近8小時的狀況，帳單上還有「停電扣減金額」的字樣，但沒想到扣減金額卻只有「1.1元」，讓她非常傻眼。
許多網友看到這個情況也直批「超沒誠意」，有人就留言「扣心酸的嗎？」、「很小氣」、「有扣沒扣都一樣」、「而且還四捨五入計算，這折扣太無感了」、「也太坑了吧！」、「笑死人的折扣...」。
還有其他網友無奈笑回，「看到心都冷了，的確比較不熱」、「真是無奈的笑，心都涼了」、「跟加油站小漲2元、大降5角有異曲同工之妙」、「非常有感的折扣」、「謝主隆恩」、「畢竟是良心事業嘛」、「扣完還是一樣的價格」。
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