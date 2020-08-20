壽司店吃飯目睹「小孩尿杯子」媽媽遭控還大聲：我可以買杯子

一名女網友到三重壽司店用餐，突然見狀隔壁桌媽媽，拿起餐廳水杯接兒子的尿，當場嚇傻，沒想到該桌媽媽的反應是大罵，而且還狡辯「尿在杯子怎麼了？我可以買杯子啊！」女網友氣到語塞，其他網友看了也相當傻眼，引起熱議。

臉書「爆怨公社」一名女網友昨天(19日)中午到三重一家壽司店用餐，突然看到隔壁桌媽媽拿起餐廳內的水杯接著兒子的尿，她當下驚魂未定按了服務鈴和店員敘述剛剛目睹的一切，後來店長來處理，客氣的詢問那位媽媽，沒想到此時媽媽突然大聲詢問「誰跟你講的？」接著用手指著女網友大罵「是不是你講的？」。

女網友馬上回應是自己講的，同時也認為廁所就在旁邊，不趕快帶小孩去廁所，卻讓他尿在公用茶杯，非常噁心之外也影響其他人用餐心情，沒想到媽媽不領情外，還狡辯「我尿在杯子怎麼了？！我可以買杯子啊！」甚至還繼續理直氣壯地說「你沒有小孩嗎？小孩來不及，你沒遇過嗎？」讓女網友氣到語塞，直呼「人不要臉天下無敵」，最後店長也用息事寧人的態度處理，讓她相當失望，表示不會再到這家分店用餐了。

此文一出也引起大批網友討論「台灣父母水準真的越來越像隔壁鄰居，真的不要再笑人家沒水準，真汗顏」、「奧客都是他媽被慣出來的，店長這做法以後等著接更對尿杯吧」、「好噁啊，真的感謝你的勇敢發聲」、「這媽媽的品德教育真差，如果小孩沒辦法控制尿尿，是否包個尿布心安呢？我也是媽媽。」、「小孩這二個字真好用，可以合理掩飾歪理」。