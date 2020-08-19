日本、台灣想在哪出生？過來人提4點分析：秒選不考慮

日本是台灣人愛去的國家之一，無論是旅遊、工作、求學，每年都吸引不少人前往，日前有網友在PTT詢問「日本和台灣給你選要出生哪國」，問題曝光掀起鄉民熱烈討論，對此，有名在台灣工作之後到日本就業的網友說出自身看法。

該名網友已在日本3年左右，他從工作、環境、下班生活、結婚生子4大面向來分析，首先工作方面，自己從事科技業，不過此行業在日本不吃香，如果只考慮薪水日本不是首選，但薪水應該有比台灣高，過去常聽到職場霸凌，不過現在法律完善，「上班也沒什麼壓力，最近幾個月因為疫情關係，每天都在家耍廢工作」。

至於環境方面，原PO受不了台灣潮濕又悶熱的天氣，雖然日本也很炎熱，但起碼是乾熱的天氣。此外，日本房租比台灣貴很多，不過郊區便宜又大間，買房不會有絕望感，因為上班地點在東京，平常都是搭電車沒有塞車困擾。旅遊來說，日本是溫帶氣候，一年四季都有不同風景，假日租車或買地鐵套票，就可以到很多地方玩。

再來是下班生活，晚上偶爾去酒吧或居酒屋喝一杯，坐在吧檯跟旁邊的日本人聊天，美食選擇也很多樣。原PO提到，「未來如果成家立業養小孩，日本絕對屌打台灣，國立學校直接補助到高中都不用錢，生小孩直接補助40幾萬日幣，買房子又便宜不用花錢買公設、陽台」。

原PO補充，受到疫情影響很多人回台灣，但觀察發現以服務業或者飯店業居多，是不是適合日本，跟自己的個性比較有關係，總結來說，「日本薪水比台灣高，房子更便宜，空氣也比台灣乾淨，假日去玩的地方又多，完全想不到任何誘因讓我回台灣，我毫不考慮選擇日本」。