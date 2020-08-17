快訊

蘇啟誠輕生風波 外交部前部長歐鴻鍊判賠謝長廷30萬

白俄羅斯天下圍城! 普丁「口頭支援」歐洲最後獨裁者

再婚討紅包 她人不到「包1600元」被新娘嗆不夠

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友抱怨，不常聯絡的朋友再婚還來討紅包。示意圖／ingimage
有網友抱怨，不常聯絡的朋友再婚還來討紅包。示意圖／ingimage

遇到親友結婚紅包禮金多少是一門大學問，若遇到再婚的情形，該包多少禮金更是令人為難。有網友表示，老公的朋友二度結婚，第一次結婚已經包了3600元，這次再婚兩人都無法到場，因此匯款1600元表示祝福。想不到對方竟嫌不夠，還嗆「現在行情有人包這樣？」讓她氣壞痛罵「我們欠你的嗎？」

有網友在臉書社團「爆怨公社」發文表示，老公的一位女性朋友近日要再婚，過去第一次結婚時，兩人已包了3600元的紅包，想不到她再婚再度向老公丟了紅色炸彈，兩人雖然婚禮無法到場，但仍然為她開心，禮金以匯款方式給了1600元。

該網友表示，想不到對方竟不滿他們只包1600元，反嗆「現在行情還有人在包這樣？」她表示，「妳還跟我老公說算了！原來我老公也就這樣子？到底有沒有搞錯？沒到場、沒拿餅不然要包多少？」

該網友指出，平時幾乎不會與這名朋友聯絡，她與老公結婚時，這人也沒有包禮金，且這位朋友平時找她老公，都是為了推銷產品。她表示，這位新娘的媽媽也對外宣稱不收紅包，反而是新娘到處討紅包，讓她氣壞痛批「現在是我們欠你嗎？沒看過紅包是用討的」。

其他網友看完也無法接受，紛紛留言「不要包」、「直接封鎖」、「拒絕往來」，也有人說「人沒到場，喜餅也沒拿，頂多600而已，而且聯絡就是推銷，其實根本不用包，二婚通常沒在收紅包的吧」、「人沒到1600很多」、「我可能給1200而已」、「餅都沒有，還敢收，奇葩」、「行情不是600嗎？」

紅包 結婚

延伸閱讀

全聯中元普渡廣告 網淚讚紅衣姐姐：那句好好活著有洋蔥

老公撿古甕碗造成家中手機沒訊號 夢見清朝阿嬤在走廊行走

清冰箱挖出「一團枯葉」 真面目曝光網崩潰：別騙我

是「神人」或「奧客」？ 他成功用內用優惠價拗炸雞外帶惹議

相關新聞

再婚討紅包 她人不到「包1600元」被新娘嗆不夠

遇到親友結婚，紅包禮金多少是一門大學問，若遇到再婚的情形，該包多少禮金更是令人為難。有網友表示，老公的朋友二度結婚，第一次結婚已經包了3600元，這次再婚兩人都無法到場，因此匯款1600元表示祝福。想不到對方竟嫌不夠，還嗆「現在行情有人包這樣？」讓她氣壞痛罵「我們欠你的嗎？」

他住台中一星期驚為天人「超越高雄了嗎？」網曝：只差捷運了

各個縣市都有屬於自己的特色，在不同城市居住也會有不同的感受。昨（16）日就有一名網友在PTT中PO文提到，他上星期到台中上課，覺得台中在方便程度和市容上都讓他驚為天人，吃的東西也都在水準之上，讓他忍不住直呼「台中超越高雄了吧」。

移民澳洲比待在台灣好？ 網友曝優勢：有9成人後悔回台

有些人為追求良好的生活品質及薪水會選擇移民到國外生活，而澳洲也是不少人的選擇之一，不過就有網友問「移民澳洲真的好過待在台灣嗎」，貼文發出後也引發網友討論，更有網友說去過澳洲的有9成後悔回台。

兒倒清潔劑害死整缸魚惹店家不悅 母登門道歉結局逆轉

言教不如身教，近日高雄一間火鍋店的魚缸被客人倒入半罐浴廁劑，員工去廁所才發現裡面的魚都死了，店家怒嗆「不管你是大人還是小孩，老闆都祝你下地獄」，沒想到隔兩天，有位媽媽帶著兒子到火鍋店裡，坦言浴廁劑是兒子覺得好玩才倒下去的，店家見母子倆勇於認錯的態度，選擇原諒他們，整起事件也讓網友直呼「勇於認錯是很棒的行為」。

她吃buffet遇視覺衝擊 有人直接在冰淇淋勺桶洗假牙

民眾在外面餐廳用餐時，業者通常會在冰淇淋桶的旁邊再擺放一個小桶子，用來放置挖完的冰淇淋勺，有的裡頭還有流動的水，如此一來，冰淇淋勺不僅不會沾了上個客人挖過的口味，下個客人再拿去挖也比較衛生。

是「神人」或「奧客」？ 他成功用內用優惠價拗炸雞外帶惹議

「維護消費者權益」和「奧客」的界線有時候也會有些模糊地帶，臉書粉專「日本省錢小站」的小編日前分享了一招「炸雞便當省錢法」，利用話術將使店員同意讓他以內用的優惠價將便當外帶。然而這一招卻引起兩派爭論，有一派網友認為「很神」，也有人認為「就是奧客」。

10年沒聯絡！朋友傳訊要絕交 超瞎理由讓網友怒：有夠不要臉

長大後朋友各奔東西，有時因為忙碌而疏於聯絡，不過日前一名網友收到10年都沒聯絡的同事訊息，點開看對方竟然是要跟他絕交，但理由卻讓人十分傻眼，不僅如此還翻舊帳出來，眾人看完直呼「恭喜你少個損友」。

月入25萬日常生活是怎樣？ 他曝「6舉動」網友瘋喊：超爽超羨慕

很多人拼命賺錢，就是為了讓生活品質好一些、花錢可以大方一點，不用斤斤計較每一分小錢。就有網友好奇「台北月薪25萬的生活」是怎麼樣的？竟釣出一位平均月入20萬的網友回文公開自己的「日常生活」，讓眾網友瘋喊「好羨慕」。

公司到吃到飽燒烤店聚餐 離去時桌面像「剛入席」讓網友怒了

台灣「吃到飽」店家種類繁多，不管是火鍋、燒烤還是一般的自助式都應有盡有，高CP值的特色總吸引許多顧客上門，不過若是一次點太多吃不完，就可能會造成食物浪費的情形。日前就有一名網友在臉書《 爆廢公社 》中PO文提到，他近日到一間吃到飽燒烤店用餐，隔壁桌剛好是某間公司聚餐，除了在用餐時隔壁桌「吵到發瘋」，就連最後要結帳離場時，桌面竟跟剛上菜一樣，所有食材幾乎都沒動過，這讓原PO不禁氣得直呼「真的讓人火大」。

若撞到台股秒跌停板！3輛貨櫃車路上跑 網驚：裡頭裝台灣GDP

駕駛在路上看到昂貴名車，或多或少會保持安全距離，深怕不小心發生擦撞恐負擔高額維修費。日前有網友在高速公路發現3輛貨櫃車，沒想到公司名稱令人退避三舍，照片在網上曝光，內行人秒懂直呼「裡頭裝的是台灣GDP」。

機車騎士哪項行為最惹人厭 網討論三大項：真的氣

台灣機車密集度高，也讓許多人常常抱怨遇到「馬路三寶」，造成民眾用路的困擾。日前網友就列出了三項「機車騎士的馬路惡行」，讓大家票選自己最討厭遇到怎樣的壞習慣。此文一曝光，便引起許多人留言回應票選。

買路邊現切芒果卻聞到臭味 他回頭看老闆一幕瞬間恍然大悟

現代人有時為了生活方便會選擇直接向水果攤販購買現切水果，但日前就有網友提到自己買了切好的芒果卻意外嚐到一股臭味，讓他不禁回頭找老闆洽詢原因，沒想到當他見到攤販老闆這一幕後，瞬間解答了所有的問題。

熱門新聞

10年沒聯絡！朋友傳訊要絕交 超瞎理由讓網友怒：有夠不要臉

她吃buffet遇視覺衝擊 有人直接在冰淇淋勺桶洗假牙

媽祖在涼亭辦公！因為「廟宇外靈入侵」神明被趕走

阿嬤家桌上出現「金字塔」 他仔細看一驚：是冷氣遙控器

兒倒清潔劑害死整缸魚惹店家不悅 母登門道歉結局逆轉

移民澳洲比待在台灣好？ 網友曝優勢：有9成人後悔回台

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。