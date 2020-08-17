再婚討紅包 她人不到「包1600元」被新娘嗆不夠

遇到親友結婚，紅包禮金多少是一門大學問，若遇到再婚的情形，該包多少禮金更是令人為難。有網友表示，老公的朋友二度結婚，第一次結婚已經包了3600元，這次再婚兩人都無法到場，因此匯款1600元表示祝福。想不到對方竟嫌不夠，還嗆「現在行情有人包這樣？」讓她氣壞痛罵「我們欠你的嗎？」

有網友在臉書社團「爆怨公社」發文表示，老公的一位女性朋友近日要再婚，過去第一次結婚時，兩人已包了3600元的紅包，想不到她再婚再度向老公丟了紅色炸彈，兩人雖然婚禮無法到場，但仍然為她開心，禮金以匯款方式給了1600元。

該網友表示，想不到對方竟不滿他們只包1600元，反嗆「現在行情還有人在包這樣？」她表示，「妳還跟我老公說算了！原來我老公也就這樣子？到底有沒有搞錯？沒到場、沒拿餅不然要包多少？」

該網友指出，平時幾乎不會與這名朋友聯絡，她與老公結婚時，這人也沒有包禮金，且這位朋友平時找她老公，都是為了推銷產品。她表示，這位新娘的媽媽也對外宣稱不收紅包，反而是新娘到處討紅包，讓她氣壞痛批「現在是我們欠你嗎？沒看過紅包是用討的」。

其他網友看完也無法接受，紛紛留言「不要包」、「直接封鎖」、「拒絕往來」，也有人說「人沒到場，喜餅也沒拿，頂多600而已，而且聯絡就是推銷，其實根本不用包，二婚通常沒在收紅包的吧」、「人沒到1600很多」、「我可能給1200而已」、「餅都沒有，還敢收，奇葩」、「行情不是600嗎？」