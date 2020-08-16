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是「神人」或「奧客」？ 他成功用內用優惠價拗炸雞外帶惹議

聯合新聞網 / 綜合報導
日本知名連鎖餐廳ガスト(GUSTO) 正在進行炸雞優惠活動。圖擷自「ガスト」官網
日本知名連鎖餐廳ガスト(GUSTO) 正在進行炸雞優惠活動。圖擷自「ガスト」官網

「維護消費者權益」和「奧客」的界線有時候也會有些模糊地帶，某日本旅遊臉書粉專的小編日前分享了一招「炸雞便當省錢法」，利用話術使店員同意讓他以內用的優惠價將便當外帶。然而這一招卻引起兩派網友熱議，有一派網友認為「就是奧客」，但也有網友認為是店家優惠有bug，小編只是利用話術取得雙贏。

日本知名連鎖餐廳ガスト（GUSTO）近日正在進行10塊炸雞499日圓（約台幣137元）的優惠，然而此優惠卻限定只能「內用」，某日本旅遊臉書粉專的小編就問店員「那我只要坐下來等菜來之後，一口都沒動再請你們打包就可以了嗎？」得到肯定的答案後，他就請餐廳負責人出來交涉。

粉專小編向餐廳負責人表示，若他選擇內用又馬上打包，會平白消耗店家「消毒水」、「碗盤清洗」等成本，並自願用內用的10%稅結帳（日本消費稅外帶8%、內用10%）以避免系統問題，以此成功說服餐廳負責人，讓他使用內用優惠價將炸雞外帶。他並在文章最後表示，「跟日本人交涉時，只要動之以情、說之以理，偶爾也是能夠軟化腦袋很硬、常常轉不過來的日本人喔！」

這個「炸雞便當省錢法」引起兩派網友爭論，有人認為「丟臉還沾沾自喜」，「別說是台灣人，拜託」、「丟臉丟到國外」、「省錢又省了人格，真的很省」、「可以不要當完奧客又來教別人怎麼當奧客好嗎」、「在店家沒有出錯的情況下要求叫負責人出來的，基本上就是奧客沒有別的了（多年服務業的經驗）」、「就是拗基層人員拗不到，才會要求主管出來繼續拗」。

但也有網友認為是店家優惠方案本身有問題，「我覺得沒什麼問題啊，依照規定，他可以坐下來等菜上來後再要求外帶，但他為了資源問題跟雙方方便，選擇了較佳方案」、「店家方案出問題啊，那篇文章的作者說的沒太大問題，可是聽起來像是在找碴」、「我覺得是因為為了優惠而去鑽店家的漏洞造成觀感不好，但實質上他也沒做錯事情，只是這行為的確臉皮要夠厚」。

日本 奧客 省錢 便當 台灣人

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