月入25萬日常生活是怎樣？ 他曝「6舉動」網友瘋喊：超爽超羨慕

很多人拚命賺錢，就是為了讓生活品質好一些、花錢可以大方一點，不用斤斤計較每一分小錢。就有網友好奇「台北月薪25萬的生活」是怎麼樣的？竟釣出一位平均月入20萬的網友回文公開自己的「日常生活」，讓眾網友瘋喊「好羨慕」。

有一位網友在PTT八卦板發文表示，他小時候熟識的鄰居如今月入25萬，還買了一輛BMW休旅車給父母，讓他倍感羨慕，於是和網友討論起月入25萬的生活是不是「可以去麵店夾滷菜完全不看價目表、買麥當勞店員說升級什麼就馬上說好、去菜市場老闆娘說這條魚最好吃就買、出門快遲到馬上攔小黃上車」。

此文還真的釣出一位平均月入20萬的網友回文分享自己「日常生活」，「上班叫外送一個人點500元，喝50元的飲料花40元運費也沒什麼感覺」、「每個週末都可以帶家人去吃一次一人2000的餐廳」、「影音平台訂閱後根本沒在看但也懶得取消」、「女兒想上才藝班一次給她報三種」、「懶得做家事就請打掃阿姨來」、「薯條加大只吃一半」。最後還表示「其實就生活過得比較隨興而已，沒有特別爽」。

此文一出，羨煞一票網友，「聽起來好爽…」、「可以請教是什麼工作嗎？我很需要」、「薯條加大只吃一半就已經贏過太多」、「真的好羨慕」、「爽翻欸你」。也有網友不認同，「你這不叫爽，是浪費吧，還是你的爽是建立在浪費上」、「台北買一間新建案你就不能過這麼爽了」、「滿普通的，感覺不太特別」。