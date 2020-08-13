炒飯炸到快合不上！超佛心價格曝光 網暴動跪求分享地點

物價高、錢難賺，不少人會追求CP值高的東西，替自己省下一點錢，有網友PO出了一張「飯多到炸出便當盒」的香腸炒飯，一盒只賣50元，不少人暴動直呼「在哪裡？」。

臉書「爆廢公社二館」日前有網友PO出一張照片，寫著「沒看錯，這樣的香腸炒飯一盒才50元」，可以看到照片中有四盒炒飯，每一盒的飯量都多到紙盒沒辦法蓋起來，只能靠著像皮筋勉強合起，打開後可見上層鋪著量不算少的碎香腸，看起來整體份量相當大。

看到此文出後網友紛紛回應「超滿」、「佛心來了」、「這間真的很誇張，他的麵線羹也是超大碗，而且價錢超便宜」、「我去都跟她說一半就好，一半一樣滿出來」，但也有人說「反而看到這麼多會更沒食慾」、「老實說⋯看起來不好吃」、「可以建議老闆用大一點的盒子」。