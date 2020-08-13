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炒飯炸到快合不上！超佛心價格曝光 網暴動跪求分享地點

聯合新聞網 / 綜合報導
網友PO出4盒滿滿的炒飯，只見圖中的飯量用已經讓蓋子蓋不上了。 圖／取自●【爆廢公社二館】●
網友PO出4盒滿滿的炒飯，只見圖中的飯量用已經讓蓋子蓋不上了。 圖／取自●【爆廢公社二館】●

物價高、錢難賺，不少人會追求CP值高的東西，替自己省下一點錢，有網友PO出了一張「飯多到炸出便當盒」的香腸炒飯，一盒只賣50元，不少人暴動直呼「在哪裡？」。

臉書「爆廢公社二館」日前有網友PO出一張照片，寫著「沒看錯，這樣的香腸炒飯一盒才50元」，可以看到照片中有四盒炒飯，每一盒的飯量都多到紙盒沒辦法蓋起來，只能靠著像皮筋勉強合起，打開後可見上層鋪著量不算少的碎香腸，看起來整體份量相當大。

看到此文出後網友紛紛回應「超滿」、「佛心來了」、「這間真的很誇張，他的麵線羹也是超大碗，而且價錢超便宜」、「我去都跟她說一半就好，一半一樣滿出來」，但也有人說「反而看到這麼多會更沒食慾」、「老實說⋯看起來不好吃」、「可以建議老闆用大一點的盒子」。

其他網友看到也跪求「地點」，原PO則表示該店名是「鳳姨炒飯」位於「高雄楠梓」，通常是晚上才開始營業，評論常見的到大家說「份量超多，也超便宜」、「老闆阿嬤就怕你吃不飽，各種餐點份量爆多」。

打開上層鋪著量不少的碎香腸，價格只要50元，讓網友大讚佛心來著。 圖／取自●【爆廢公社二館】●
打開上層鋪著量不少的碎香腸，價格只要50元，讓網友大讚佛心來著。 圖／取自●【爆廢公社二館】●

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